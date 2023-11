Peñarol, capítulo mil: los jugadores siguen sin cobrar y uno de ellos, fracturado, quedó a la deriva

Mientras los socios se movilizan para que Personería Jurídica llame a elecciones -no se eligen autoridades desde octubre de 2018-, la situación de los jugadores es cada vez más dramática. Llevan cuatro meses sin cobrar y por ahora ni siquiera tienen respuestas de cuando podrían tener depositado el dinero adeudado. Desde el club dicen que la Justicia no libera los fondos y mantiene inhabilitada las cuentas, pero desde el Segundo Juzgado de Instrucción explicaron a este medio que "se liberaron los fondos en octubre, no es problema de la Justicia que no se pague".