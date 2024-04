Pato Toranzo, a siete años del accidente que le cambió la vida: "Nací con 20 dedos y hoy tengo 16"

Dice que casi no toca la pelota desde que dejó de jugar . En su casa hay pocos vestigios de su etapa de jugador, que finalizó hace apenas un año y medio, aunque su contrato recién finalizaba en diciembre del 2023. No hay pelotas, no hay camisetas colgadas. Apenas un termo -que denota haber pasado muchas rondas de mate- con su imagen con los brazos en alto. Y con la camiseta de Huracán .

-¿Pensás en el accidente en tu día a día?

-Todos los días no lo pienso, pero lo tengo internamente. Siempre la gente quiere saber, siempre la gente me quiere mirar. Te doy un ejemplo: me fui a la playa y la gente por ahí que te reconoce, capaz no te quiere mirar el pie, pero sí. Quieren saber qué es lo que pasó. Entonces todo el tiempo está ese tema la vuelta a la esquina.

-¿Te incomoda o ya la naturalizaste?

–Sí, me incomoda, porque fue un antes y un después de mi vida. Yo nací con 20 dedos, 10 de la mano y 10 del pie. Hoy tengo 16. Y eso repercute muchísimo en la vida día a día. Es más, hace dos días yo estaba acostado en un sillón, y viene mi hijo que tiene 15 años. Yo a veces ando descalzo, que no podría porque tengo una zona bastante susceptible. Pero hacía calor y él venía del colegio y me preguntó: “¿Cómo podés vivir así?”. ¿Y yo que le tengo que contestar? Porque él me lo pregunta bien. Es una incomodidad y me tuve que reinventar en un montón de cosas. Fue muy grande lo que me ha pasado, muy grande. Yo jugaba con los pies, juego con los pies, camino.

El 10 de febrero de 2016, Huracán emprendía el regreso desde Caracas tras jugar por la Copa Libertadores. El micro que trasladaba al plantel se quedó sin frenos en plena autopista y tras algunas maniobras lograron detenerlo en una rampa de emergencia, con vuelco incluido. Toranzo, Diego Mendoza y el profe Santella fueron los que se llevaron la peor parte. De milagro no hubo víctimas fatales.

Él no entra en los detalles del accidente. Dice que hay cosas que todavía no contó. “Han pasado muchas cosas que no he contado, todavía no me sale hablarlas para no lastimar a la gente que está al lado mío, a mis hijos. Eso en algún momento lo voy a tener que sacar afuera porque no puedo irme de esta vida teniendo siempre todas las cosas adentro, las injusticias que hay”, dice.

“La primera información que llega acá es que yo estaba fallecido. Después de ocho horas hablé con mi familia, nadie quería llevar ninguna información, entonces no sabían si yo estaba muerto o vivo. Me tuve que hacer fuerte ante la adversidad, solo en Venezuela para que no me cortaran mi pierna, porque seguramente iba a haber infección”.

-¿No lo hablaste de terapia?

-Me pusieron, pero no. No quise saber nada. Mi terapia fueron mis hijos. que también en un momento me preguntaron cuándo me iban a crecer. Nunca. La terapia fueron ellos, mi familia, todo lo que hicieron por mí para que yo sea alguien en el fútbol. Hoy mi papá ya no está pero cada vez que hablaba con él, después del accidente se ponía a llorar, no podía permitir que a su hijo le haya pasado una cosa así. Yo les tenía que dar fuerzas a ellos. ¿Cómo? Haciéndome más fuerte en la adversidad y volver. Era una recuperación de 18 meses y volví a los 3. No estaba en condiciones para volver, ¿eh? No estaba en condiciones, porque yo pateaba la pelota y me sangraba el pie.

–¿Te hace mal recordar el momento del accidente?

-Sí, sí. Sí, es más, cuando yo voy manejando y por ahí aparece un micro es como que me alejo. Todo el tiempo estoy pisando el freno a ver si yo me quedo sin frenos. Las pastillas de frenos las tengo que cambiar cada 6 meses. Pero bueno, es lo que me toca. He tenido ataques de pánico que nadie lo sabe.

En mayo de 2016, Pato saltó a la cancha ante Unión. Al principio descreía del cuerpo técnico que lo veían para volver. “Me mostraban videos de un entrenamiento que me decían que no me podían parar. Yo les decía, ‘mis compañeros me están dejando pasar'”. De un día para el otro volvió a concentrar. Le avisaron que iba a disputar 15 ó 20 minutos. Y volvió.

“Por suerte salió bien. Después tuve idas y vueltas, me ha costado convencer a los técnicos que realmente estaba bien. La lupa estaba arriba de mi cabeza. Por ahí me caía o me tropezaba con ciertas jugadas, es un juego de fricción, te caes, te hacen falta. ‘Claro, si ves que no está bien’. Y yo lo percibía. Nosotros no somos tontos. Y estaba cada vez más afuera. Hasta que llegó Gustavo Alfaro, que realmente me ha dado la posibilidad de tener continuidad”.

Quienes siempre lo trataron bien fueron los rivales. Jamás se desubicaron. Sí, en cambio, la hinchada del eterno rival. “Cuando fui a la cancha de San Lorenzo, después del accidente me tiraron unos 1.500 dedos ortopédicos. No fue ni una ofensa, ni nada, lo entendí. El folclore del fútbol, a mucha gente le hizo mal, más a mi familia pero en ese caso si me ponía en el lugar de ellos les daba de comer, mi sonrisa fue como… ‘está bien, lo acepto‘”.