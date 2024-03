Partidazo en La Bombonera: Boca le ganó por 4 a 2 a Racing

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1767012451826929794&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL CUARTO DE BOCA EN UN PARTIDAZO



Boca, después de esos sacudones, empezó a despertar con Kevin Zenón como motor. Sin embargo, parecía que nada pasaría hasta que Lucas Blondel, de aire, recogió un rebote tras un córner y clavó un descomunal zapatazo que no le dio chances a Gabriel Arias. Iban 27 minutos de la primera parte.

El gol del ex Tigre, un derechazo furibundo, sacudió los cimientos de Racing, que sintió el golpe y dejó de dominar. De hecho, Zenón estuvo cerca de estirar diferencias, pero en esta ocasión Arias se transformó en superhéroe y metió un guantazo para mandar el peligro al córner.

Era el mejor momento del equipo de Martínez en la noche. Sin embargo, Racing apretó el acelerador y encontró el empate. Tras un pase de Rojas, llegó el desborde de un picante Maxi Salas, que fue hasta el fondo y mandó el centro atrás para que Quintero, tras un despeje en falso de Mauricio Benítez, le pusiera su firma al empate. Festejó su tanto con picardía el ex River.

Lejos de resignarse, el local fue con todo a buscar otra vez la ventaja. Y casi lo consigue tras un desborde de Cristian Medina, quien mandó un centro rasante desde la derecha que encontró a Luca Langoni de cara al arco. Pero el pibe fue bloqueado por Nardoni, que protagonizó un cierre magistral para salvar a la Academia.

Insistió Boca, que volvió a exigir a Arias con un remate del pibe Jabes Saralegui. El chileno se pasó en el vuelo, pero logró sacar el manotazo para evitar el gol. El rebote, con la pelota boyando en el área chica, le quedó a Cavani, quien increíblemente le erró al cabezazo. Se salvó del escarnio el uruguayo porque -si lo metía- el gol no hubiese valido, ya que estaba adelantado.

Antes del descanso Racing volvió a estar cerca. Fue un ataque comandado por Maravilla Martínez. El ex Instituto abrió para Santiago Sosa, quien intentó habilitar al goleador, pero el pibe Benítez se redimió y cerró con lo justo para evitar otro dolor de cabeza para el dueño de casa.

Racing salió con todo desde los camarines. En el primer ataque, dio vuelta el marcador luego de una enorme asistencia de Juanfer Quintero, que dejó solo a Maravilla Martínez, quien definió mordido pero muy esquinado y no le dio chances a la estirada de Javier García.

Casi que no sintió el golpe Boca porque enseguida llegó el empate. Fue de casualidad. Lautaro Blanco desbordó por la izquierda y lanzó un centro para buscar a Cavani, pero la pelota se desvió en Nazareno Colombo y se metió en el arco de Arias, quien ya había dado el paso para intentar cortar el envío.

El partido siguió agitado en la Bombonera. Boca, embalado por haber igualado rápida la historia, se lanzó a la búsqueda de la victoria, ya con el tándem Advíncula-Blondel llevando peligro por la derecha y la dupla Blanco-Zenón por la izquierda. Sin embargo, Racing no se quedó atrás. De hecho, hizo lucir a Javi García, que tapó dos pelotas notables luego de remates de Zuculini y Nardoni en una jugada que luego quedó invalidada por el offside del ex River.

Al toque, luego de un córner, la Academia volvió a estar cerca. Santiago Sosa cabeceó solo, pero no le acertó al arco. Estaba perdonando el equipo de Costas.

Y se sabe que cuando un equipo falla en el arco rival, lo sufre en el propio. Fue automático. Otro centro de Blanco, tras una buena combinación con Zenón, encontró la cabeza de Cavani, quien fusiló a Arias.

El partido siguió con ritmo frenético. Los dos equipos intercambiaban ataques, pero ya sin tanta profundidad. Costas tiró a la cancha a los colombianos Roger Martínez y Carbonero. Martínez, en tanto, tuvo que cambiar de arquero. Entró Leandro Brey para reemplazar a Javier Garcia, que quedó tocado tras una jugada con Salas.

Boca estuvo cerca del cuarto luego de una gran jugada colectiva que se inició en Anselmino en el área propia. Siguió con Cavani, que abrió para Zenón, quien a su vez profundizó para Merentiel. La Fiera esperó que llegara Cavani, quien arrastró la marca y cedió para Medina, quien remató desde la medialuna y exigió a Arias, quien mandó la pelota al córner.

De ese tiro de esquina llegó el cuarto del Xeneize. Centro de Zenón. Despeje que le vuelve a quedar al ex Unión, quien insistió con un envío al área y encontró a Nicolás Valentini para que metiera un frentazo goleador para el 4-2 que trajo un poco de paz.

Con Racing lanzado en busca del milagro, Boca estuvo cerca del quinto grito. Fue después de una corrida de Zenón, quien desbordó por izquierda y mandó un centro potente que Advíncula no pudo controlar con su cabeza. También lo tuvo Blondel, quien recibió de Merentiel con el arco vacío, pero el ex Tigre pifió el remate. No hubo casi tiempo para lamentos. El árbitro marcó el final del partido y la Bombonera volvió a festejar.