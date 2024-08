París 2024: el golazo inatajable de una Leona que es tendencia en las redes

Este triunfo de Las Leonas fue para cerrar el Grupo B con en el segundo puesto y apenas con un gol menos de diferencia respecto de Australia. Ambos conjuntos ganaron cuatro partidos en la primera rueda y empataron 3-3 entre sí.

“Lo venía buscando, estaba frustrada de los otros cuartos, que no me salía nada, no me salía, no me salía y ahora estoy recontenta… a full”, le comentaba Díaz de Armas a LA NACION, tras el partido. “Yo le quería pegar y tuve el momento. Me acomodé, saliera donde saliera. De vez en cuando se me da”, agregó la jugadora que se sumó a Las Leonas en enero de este año, después de haber atravesado el proceso junior, con el Mundial incluido.

Mirá su golazo: