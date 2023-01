Parientes, socios y compañeros de equipo, la dupla que buscará dar el batacazo en la Vuelta a San Juan

image.png

Al ciclismo lo llevan en la sangre. Leo (24) empezó desde muy chiquito arriba de la bici por una cuestión de herencia, pasión y de seguir andando en las rutas: "Desde que tengo memoria estoy en el mundo de la bici, por mi tío, porque mi papá corría también. Siempre me gustó, jugaba a la pelota, pero cuando tenía 14 años mi tío me armó una bicicleta y de ahí me empecé a entrenar. A los 15 corrí libes por primera vez y de ahí no paré mas", comentó el pedalero a Tiempo de San Juan.