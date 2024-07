Paraguay no aguantó el fracaso de la Copa América y echó a Daniel Garnero

Paraguay la pasó mal en la Copa América. No ganó ninguno de sus partidos de grupo y eso lo condenó a armar los bolsos y retirarse de la competencia. Eso no quedó ahí, sino que la Asociación Paraguaya de Fútbol decidió terminar con el vínculo del ex San Martín Daniel Garnero. El ente lo comunicó a través de un comunicado.

image.png

Paraguay no tuvo un buen campeonato y eso se reflejó en los jugadores e hinchas, que se mostraron molestos por el bajo rendimiento del equipo. La Albirroja integró el Grupo D y perdió todos los partidos: 1-2 vs. Colombia; 1-4 vs. Brasil y 1-2 vs. Costa Rica.