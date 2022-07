"Para mí es gol": el audio del VAR en el gol de Suárez

"Ojo la mano", remarcan en la sala del VAR mientras revisaban que en la jugada no hubiera nadie en offside. Y entonces, el aviso al árbitro: "Roberto (Tobar) no reanudes, estamos chequeando una posible mano del delantero".

"Haz un looping lento... ahí pega en la mano", comenta el AVAR, Braulio Machado. Es a partir de ello que el encargado del VAR, Rafael Traci, le recomienda a Tobar acercarse al monitor a repasar la jugada. Y ahí crece la polémica, porque los audios dejan claro que para el referí no hubo mano de Suárez.

"Dale, dejala correr… Dame otro ángulo… Esta, a ver... de nuevo. Otro ángulo. De nuevo", pide una y otra vez Tobar, mientras desde la sala intentan hacerle ver el momento en el cual supuestamente la pelota da en la mano de Suárez. "Esta creo que es la mejor imagen. Hubo un cambio de dirección. Cabecea, y el balón cambia...", le dice el AVAR. Pero el árbitro principal se mantiene en su postura: "No me parece. A verla de nuevo... No me parece. Para mí es gol, para mí es gol".

Sin embargo, ante la insistencia y la seguridad de los jueces de la sala, quienes le indicaron que "el (delantero) cabecea y está el punto de contacto en el bíceps", terminó anulándole el tanto a River.