Para Caruso Lombardi, Peñarol juega el repechaje por "ayuda" de Chiqui Tapia

Con respecto a la lucha por no descender en las diferentes categorías del fútbol argentino, Caruso Lombardi aseguró que hay equipos que el poder "no quiere que desciendan". "Si algún equipo que Tapia no quiere que descienda, pierde la categoría, anula un descenso. Sarmiento de Junín y Unión no les importa que desciendan", indicó en Telenoche.