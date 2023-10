Papu Gómez hizo la primera publicación tras dar positivo en el control antidopaje

Al respecto, en la previa del encuentro frente a la Roma, el entrenador Raffaele Palladino fue consultado en la conferencia de prensa y manifestó: “Es triste haber perdido al Papu, perdemos a un gran futbolista y a un gran hombre. Se integró muy bien y es una gran pena. Éramos conscientes de ello pero el grupo reaccionó bien”.

image.png El posteo del Papu Gómez este domingo (@papugomez_official)

“Veremos qué pasa en las próximas semanas. En estos momentos el grupo siempre ha dado excelentes respuestas”, agregó en referencia al impacto anímico que tuvieron sus jugadores sobre la noticia que implicó la baja del ex jugador del Sevilla, Atalanta, San Lorenzo y Arsenal de Sarandí, entre otros equipos.

Gómez habría consumido el jarabe de uno de sus hijos en una noche en la que no se sentía bien y no les consultó antes a los médicos del Sevilla, comportamiento que no está permitido entre los protocolos de la entidad andaluza. Desde Monza precisaron que “se constató la presencia de terbutalina en las muestras biológicas del futbolista. Se trata de un fármaco que se tomó para calmar una crisis de broncoespasmo, en octubre de 2022, cuando el futbolista estaba inscrito en el Sevilla”.

Este viernes se conoció la noticia de la sanción de una suspensión por dos años después de que se filtrara que dio positivo en un control antidopaje que le realizaron cuan Gómez jugaba en el Sevilla en noviembre de 2022, antes del Mundial de Qatar que ganó con la selección argentina. Así lo informó el medio español Relevo, que brindó algunas precisiones sobre el caso, y lo confirmó el AC Monza a través de un comunicado oficial. El Papu tendrá 37 años una vez cumplida la sanción y podría retirarse de la práctica profesional.

El Papu tenía contrato con el club español hasta junio de 2024, pero luego de la racha de lesiones que lo acosó a partir de la conquista con la selección argentina en el Mundial, logró rescindir su vínculo y firmó en Monza en busca de recuperar su mejor versión y aseguró que rechazó ofertas de Arabia Saudita y Qatar.

Este año solo fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de marzo en los que el seleccionado argentino festejó el título conseguido en Qatar, pero el Sevilla no lo dejó viajar debido a que se encontraba lesionado. Luego nunca más fue citado.

En tanto que el Monza cayó este domingo 1-0 contra la Roma en el Estadio Olímpico por la novena fecha de la Serie A. El equipo que marcha décimo en la Serie A y figura a 10 puntos del líder el Inter de Milan. Gómez había ingresado en los últimos dos compromisos (triunfos 1-0 ante Sassuolo y 3-0 contra Salernitana).

Gómez afrontó 649 compromisos profesionales con 117 goles y 114 asistencias en todos los clubes en que jugó, mientras que en el seleccionado, siendo campeón de la Copa América 2021, Finalissima 2022 y Mundial 2022, reunió 17 encuentros y 3 goles.

FUENTE: Infobae