Palpitando el Superclásico: conocé los posibles equipos de Boca y River

En cuanto al equipo local, el DT con pasado en Bayern Munich de Alemania tiene seis nombres más que confirmados para el once inicial: Franco Armani, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Ignacio ‘Nacho’ Fernández y Esequiel Barco. El resto prácticamente sale de memoria, pero la merma en el nivel futbolístico de algunos jugadores y el hecho de que haya otros lesionados, obliga a dejar abierta la puerta para posibles modificaciones. En principio, el esquema se repetiría: 4-2-3-1. ¿El problema? La lesión de Miguel Borja, el 9 titular que no tiene un reemplazante natural.

El colombiano comenzó la temporada con el pie derecho. Es el máximo goleador de la Copa de la Liga con seis tantos y, a su vez, uno de los mejores futbolistas del Millonario en lo que va del 2024: con él en cancha, el equipo promedia un gol cada 35 minutos; mientras que con otro delantero, la media pasa a un festejo cada 89 minutos. Se desgarró ante Atlético Tucumán en la quinta jornada, por lo que se perdió el encuentro pasado ante Banfield. Y su ausencia se hizo notar. Facundo Colidio fue el único punta, pero no logró gravitar. En el complemento ingresó Pablo Solari, extremo natural, quien se ubicó junto al ex Tigre en zona ofensiva y empató el encuentro a los 90′.

El ‘Colibrí' se entrena a doble turno y trabaja a contrarreloj para llegar al domingo, principalmente porque el desgarro es grado 1, lo que no demanda tantas semanas de recuperación. Además del ex Gremio, el único 9 que River tiene en el plantel es Agustín Ruberto, quien tiene 18 años pero ya marcó dos tantos en Primera en apenas 140 minutos disputados. Fue el goleador del último Mundial Sub 17 en el que la selección argentina culminó en el cuarto puesto. Demichelis confía en él al igual que en otros juveniles de gran proyección como Claudio ‘Diablito’ Echeverri, Ian Subiabre y Franco Mastantuono, por lo que cuenta con serias chances de ingresar este domingo.

El resto del equipo no se modificaría, aunque antes de un Superclásico nadie quiere mostrar sus cartas. Andrés Herrera continuaría como titular en el lateral derecho a pesar de la reciente llegada de Agustín Sant’Anna. La mitad de la cancha, en tanto, es la que más dudas genera. La presencia de Nicolás Fonseca no correría riesgos, pero su acompañante en el doble 5 no está confirmado debido al flojo rendimiento de Rodrigo Aliendro en lo que va del año. Por este motivo, Rodrigo Villagra, otra de las flamantes incorporaciones, sueña con ganarse un lugar.

Por último, el puesto del 8 tiene dos nombres con chances concretas de comenzar el encuentro: Solari y Mastantuono. El primero de ellos ya sabe lo que es jugar un Superclásico, además de que viene de convertir un gol frente al Taladro en su regreso al club luego de lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024 con la selección argentina Sub 23. El segundo es la última gran aparición del Millonario: tiene apenas siete partidos en Primera, pero ya mostró sus pergaminos. Con 16 años, 5 meses y 24 días, se convirtió en el futbolista más joven en anotar un gol en River, superando nada menos que a Javier Saviola, quien ostentaba la marca con 16 años, 10 meses y 7 días.

En cuanto a la alineación del xeneize, el DT Diego Martínez pareciera tener más dudas que certezas. Desde que debutó oficialmente como entrenador del combinado de la Ribera en la fecha 1 de este campeonato, repitió el once apenas una vez en el triunfo 2 a 0 ante Tigre y en el posterior empate 0 a 0 frente a Defensa y Justicia. En seis partidos, 20 futbolistas tuvieron la posibilidad de ser titulares en lo que va de la Copa de la Liga. Teniendo en cuenta esto, los nombres inamovibles son: Sergio Romero, Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Kevin Zenón y Miguel Merentiel.

Lema y Figal conformaron la zaga central en los seis partidos del torneo y lo único que podría quebrar esa sociedad es la vuelta del capitán Marcos Rojo, quien podría regresar a la alta competencia luego de 87 días (se desgarró el gemelo izquierdo al regreso de las vacaciones). Más allá de que su presente futbolístico es una incógnita, se da también otro asunto a considerar: es un caudillo y su influencia sobre el plantel es indiscutible, pero suele jugar al límite en partidos de este calibre, lo que genera un riesgo a tener en cuenta. Su presencia, por lo menos entre los titulares, no pareciera factible.

Luego hay 11 futbolistas para cuatro posiciones vacantes. Lucas Blondel es una opción para el lateral derecho, principalmente luego de su buen ingreso en la derrota por 2 a 1 ante Lanús. Si se mete entre los once, el peruano Advíncula pasaría a jugar de mediocampista derecho como ya lo hizo contra el Matador y el Halcón de Varela. El puesto de lateral izquierdo, en tanto, se lo dirimen entre Lautaro Blanco, quien corre con ventaja, Frank Fabra y Marcelo Saracchi, titular en la última fecha y también en el Superclásico de la Copa de la Liga 2023.

En la mitad de la cancha, Cristian Medina podría jugar de 8 siempre y cuando Blondel vaya al banco. El acompañante de ‘Pol’, en tanto, podría ser Jorman Campuzano, pero Mauricio Benítez sueña con ser la gran apuesta de Martínez, quien sabe de sus condiciones y ya lo puso de arranque ante Tigre y Defensa y Justicia. Es una alternativa factible para un sector que aún no tiene titulares indiscutidos. Fue la gran sensación de la Reserva de Mariano Herrón durante el 2023 y, especialmente, del equipo Sub 20 que condujo Silvio Rudman en la Copa Libertadores de la categoría, en la que Boca fue campeón.

La última duda pasa por resolver quién será el acompañante de Merentiel en la delantera. La ‘Bestia’ es el máximo goleador del equipo, con tres tantos. Todo indica que su dupla será Edinson Cavani sin importar la mala racha del ex Manchester United y París Saint Germain (PSG), entre otros (anotó apenas tres veces en 1300 minutos disputados, lo que da un promedio de un gol cada casi cinco partidos). Sin embargo, Darío Benedetto, Luca Langoni y Lucas Janson están al acecho para ganarse el lugar de “segunda punta” de cara al encuentro con River. Martínez deberá decidir entre darle una nueva oportunidad al ‘Matador’ o “condenar” su falta de efectividad enviándolo al banco de suplentes.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro; Franco Mastantuono o Pablo Solari, Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Jorman Campuzano, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

FUENTE: La Nación