Paliza histórica: Países Bajos aplastó 8-0 a Malta en las Eliminatorias UEFA

El equipo neerlandés dominó de principio a fin y no dejó lugar a dudas. Los goles fueron convertidos por Memphis Depay (2), Donyell Malen (2), Virgil van Dijk, Xavi Simons, Noa Lang y Micky van de Ven. Con un contundente 61% de posesión y ocho tiros al arco —todos ellos efectivos—, la “Naranja” no dio tregua ante una Malta que no logró rematar ni una sola vez a arco.