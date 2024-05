Otro showman de Caruso Lombardi: le gritó 'negro de m...' al árbitro y se fue expulsado

Luego de los dos tantos, Ricardo Guzmán Pereira dejó a Miramar con dos hombres menos tras recibir la segunda tarjeta amarilla. Caruso, no satisfecho con la decisión del árbitro Javier Freres, le pidió enérgicamente al árbitro que revise la jugada en el VAR (pese a que cuando son dos amonestaciones el VAR no puede intervenir).

En medio de la protesta, Caruso acompañado por sus colaboradores lanzó un insulto racista junto a quejas por la jugada: "Ni foul fue. Jetón. Negro de mier... Mirá el VAR". Debido a los constantes gritos y faltas de respeto, Freres decidió sacarle la segunda amarilla al argentino y, tras varios minutos, el DT de 62 años se fue del estadio y luego terminó el partido.

A Miramar Misiones le dieron vuelta el resultado en tiempo de descuento y su DT fue expulsado luego de protestar contra el árbitro



Tras ver la roja la propinó una catarata de insultos al colegiado



Post escándalo: Caruso Lombardi puso su renuncia a disposición en Miramar Misiones

A raíz de esta delicada situación, que terminó con otra tarjeta roja, esta vez para Caruso, la mesa chica de Miramar Misiones se reunirá este martes con el cuerpo técnico para definir el futuro de la institución que preside el venezolano Gustavo Parra, dueño de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD). "Vamos a escuchar su descargo. No estoy de acuerdo con lo que dijo. No me representa ni al club. Miramar tiene que mejorar deportivamente para salir de donde esta. Yo lo presenté para traerlo, me había parecido una alternativa buena. Se arrepintió automáticamente", explicó el dirigente Edgardo Lasalvia en diálogo con Minuto 1 - Carve Deportiva.