Otro escándalo en Árbol Verde: ahora denunciaron a dos jugadores por agredir a un árbitro

Golpiza y robo en Concepción Entre seis, atacaron a un periodista deportivo en la cancha del Árbol Verde: "No vuelvo más"

El árbitro fue contenido rápidamente por los efectivos policiales que estaban en el lugar. El partido terminó suspendido y con Torres en un centro de salud, donde constataron las lesiones. "Estoy bien, tranquilo. Por suerte no ha pasado a mayores. Pero siempre es lo mismo, la culpa siempre la tenemos nosotros. Es la primera vez que me pasa algo así", se limitó a decir la víctima.

El caso ya fue reportado a la Liga Sanjuanina de Fútbol, a través del informe arbitral, y además se realizó una denuncia penal en la Central de Policía. Hay dos futbolistas de Árbol Verde apuntados (se desconoce quiénes son).

Este episodio se da una semana después del robo y agresión que sufrió un futbolista en la cancha del Barrio Cabot. Martín Soria denunció que en el interior del recinto fue atacado por seis personas, quienes le robaron el celular y lo dejaron sangrando.

Desde la dirigencia del club se hicieron cargo de lo sucedido, lamentaron el hecho y pidieron ayuda a la Policía para reforzar la seguridad en el club cuando haya partidos del fútbol local. "Son niños de 11 y 12 años. Son menores y no los puede tocar nadie, ni retarlos, porque pierde uno. Necesitamos más presencial policial en los alrededores del club y todos los días, porque hay chicos y chicas que van todos los días a practicar deporte. No puede desaparecer una entidad que contiene a 250 deportistas por un grupo de chicos que hace daño o cosas que no se deben", explicaron.