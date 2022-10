Otro dolor de cabeza para Joaquín Naranjo y su vehículo de competencia

Joaquín Naranjo no estará en la carrera del finde. Foto: Darío Gallardo

Joaquín Naranjo vuelve a presentar problemas con su vehículo de competición y no podrá estar en la fecha del fin de semana que se va a disputar en Neuquén.

El piloto sanjuanino no podrá disputar la novena fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, a realizarse en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, Centenario. Los motivos de la no participación, son problemas en la demanda de repuestos para el auto del piloto sanjuanino, que el equipo Scudería Ramini no ha recibido en sus talleres para finalizar la preparación del monoplaza.