Oscar Cuevas se despide del sillón grande del fútbol: "Nuestra gestión ha sido buena"

"Veremos qué se da. Yo quiero ir como vicepresidente primero, eso es lo que habíamos hablado desde un principio. Ahora ellos dicen que voy como segundo, pero esperaré a ver qué sucede el lunes. De todos modos, si es lo que ellos quieren, voy a aceptar, no voy a poner obstáculos", aseguró de antemano el dirigente en diálogo con Tiempo de San Juan.

Cuevas, quien asumió en enero de 2021 con el fuerte apoyo de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA, dejará la presidencia de la Liga en medio de una fuerte interna que atraviesa desde hace unos meses con los dirigentes de los clubes sanjuaninos. En este contexto, apareció con fuerza la presencia de Juan Valiente para reemplazarlo. Un candidato que no cayó mal entre los presidentes de las instituciones, ya que al menos 12 respaldaron oficialmente al presidente puyutano y sólo tres mostraron resistencia (Peñarol, Alianza y Árbol Verde mostraron resistencia).

"Me voy porque nunca tuve el apoyo necesario de los clubes y directamente yo no voy a hacer fuerza para que eso suceda, ya no tengo ganas. Creo que hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible por el fútbol sanjuanino. Por ahí uno comete errores por la misma falta de experiencia, pero nuestra gestión ha sido buena. Empezamos desde cero y trabajando", apuntó Cuevas.

Consultado sobre el futuro de Valiente como presidente de la Liga Sanjuanina, el dirigente bohemio se sinceró al decir que "no es lo mismo estar al frente de un club que estar al frente de la Liga". Pero señaló que "creo que va a trabajar por todos los clubes, por su bienestar y el progreso de la Liga".

Valiente estará acompañado por Oscar Vargas (tesorero(dirigente de Aberastain) y Vicente Mancuso (secretario/dirigente de Atenas). Pero también tendrá el respaldo de nada más y nada menos que de Cuevas, quien no se alejará del todo de la sede de calle Santa Fe. "Es un pedido de Claudio Tapia, de hacer una lista de unidad. Voy a ser el nexo entre la Liga Sanjuanina y el Consejo Federal y la AFA, voy a intentar recuperar el cargo que tenía San Juan a nivel nacional", cerró.