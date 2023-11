Operaron con éxito al jugador sanjuanino que había sido abandonado por Peñarol

Una semana después de que el caso se viralizara, Enzo pudo ser intervenido este lunes: "Después de realizar la publicación anterior, desesperado, con la necesidad de encontrar una solución; me encontré con muchísimas personas, que no conozco, que no me conocen y que me ayudaron sin la necesidad pero con un corazón enorme. El doctor Juan Pablo Ocampo que me ayudó muchísimo, doctores de Mendoza que también intentaron llevarme para allá y todos los que compartieron. Mi agradecimiento de todo corazón para todos ustedes, ya que gracias a la gran difusión, aparecieron los responsables, e hicieron lo posible para operarme".

El futbolista explicó que con el dinero que recaudó de la colecta va a poder solventar los gastos de traslado para su recuperación. Además pidió que la dirigencia reflexione respecto a las situaciones extremas que atraviesan muchos futbolistas. "Los jugadores somos el patrimonio de un club y no valemos solo cuando salimos al campo de juego a sudar la camiseta. Espero que a todos los que me hablaron contando que han pasado por esta situacion, encuentren una solución y no sea por este medio", apuntó.