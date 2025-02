Olimpia, a capa y espada por la defensa del trono: el fixture del Torneo Oficial

La primera fecha del Oficial se disputará el próximo viernes 28 de febrero de 2025, aún con horarios a confirmar. Los partidos serán los siguientes: Atlético Argentino vs. Valenciano, Bancaria vs. Altos de San Juan, Concepción vs. Huarpes, Olimpia vs. Hispano, Richet y Zapata vs. Unión Vecinal de Trinidad y Social vs. Lomas de Rivadavia.