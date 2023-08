Nuevo parte médico de Luciano Sánchez: "Nunca vi algo así"

“Es una luxación completa de rodilla. Para hablar en criollo, para que la gente pueda entender, que es más fácil que dar cosas técnicas: es prácticamente una separación de lo que es el fémur, de la tibia y el peroné, de lo que es la articulación de la rodilla. Sin un compromiso vascular, por suerte. Estudiándolo hacia el final de la noche hemos podido verlo. Tampoco de fractura”, agregó Roncoroni, que aprovechó su experiencia en el tema para detallar la problemática que sufrió el futbolista que lleva la camiseta N° 3 de AAAJ.

“Pero sí hay rotura completa del cruzado anterior, del lateral externo, parte del rotuliano, parte del cruzado posterior… Hay que hacer una reconstrucción quirúrgica, para poder reconstruir esto y la recuperación es de entre 10 y 12 meses con suerte, si todo sale bien. Una luxación es algo que se salió completamente de su lugar. Se rompieron todos esos ligamentos y habrá que reconstruirlos”, expresó.

“La palabra misma de la lesión te lo dice: luxación completa de rodilla. Una luxación es que hay algo que salió de su lugar y en este caso, completamente se salió de su lugar. Vos tenés una articulación que está sostenida por distintos ligamentos, para que eso suceda tiene que haber rotura de todo ese sistema de sostén. Se han rotos todos estos ligamentos”, aclaró.

La imagen de la lesión se viralizó de inmediato e incluso los principales diarios del mundo se hicieron eco de la noticia debido al impacto que generan las imágenes y al hecho de que Marcelo haya sido estrella en Real Madrid. Además, cabe destacar que el brasileño desde el primer momento se solidarizó con Luciano Sánchez e incluso abandonó el campo entre lágrimas tras ver la roja.

“Todo el fútbol argentino y la Conmebol se han puesto a disposición. Han quedado consternados”, declaró Roncoroni, que explicó los pasos a seguir en los próximos días para atender al jugador. “Lo primero es esperar que se desinflame. Creo que será un proceso de dos, tres o cuatro semanas. A partir de ahí, reconstruir esto. A lo mejor hacemos dos tiempos quirúrgicos. Ayer era salvar la urgencia, compensar al jugador y a partir de ahora veremos los mejores pasos a seguir. Haremos interconsultas”.

El directivo señaló que no será rápido el proceso de recuperación: “Estamos hablando de un deportista de alto rendimiento. Hay que buscar las mejores alternativas para que pueda continuar su carrera después de esto que le sucedió”.

El dirigente y también médico destacó la entereza que tuvo el defensor de Argentinos Juniors frente a lo sucedido. “Bajó la novia, él tranquilizó a la novia. Nos decía ‘Quédense tranquilos’. Una entereza, un corazón. No hay persona que no quiera a Luciano”. Al mismo tiempo, destacó que está en contacto con Sánchez y detalló los pasos a seguir: “Hablé con nuestro médico, que va a estar haciendo todo. Probablemente hoy posterior al mediodía le den el alta para que pueda hacer esta parte de la recuperación en su casa. Ahora simplemente hay que inmovilizar y esperar que la inflamación baje. No podemos hacer otra cosa”.

Acto seguido, Roncoroni dio su parecer sobre la intencionalidad del ex Real Madrid en la acción y marcó su postura sobre que la lesión se hubiera producido igual sin el movimiento del brasileño. “No tengo claro de que haya sido por el pisotón de Marcelo. Si la miramos bien, parecería como que el pibe se se clava antes y él que viene gambeteando, casualmente, lo pisa. Pero por cómo se dio, no tuvo ningún tipo de intención. Conocemos a Marcelo también. Quiero destacar la entereza de Cheche, él nos tranquilizaba a todos”.

La situación generó un alto impacto en los jugadores y el cuerpo técnico de Gabriel Milito. Lo mismo sucedió con los futbolistas de Fluminense. El defensor Marcelo rompió en llanto en medio del campo de juego y se tomaba la cabeza mientras Sánchez era atendido por los médicos. Tras ser expulsado por el árbitro, se fue al vestuario consternado. “Marcelo se acercó. Una vez que se sorteó el doping, me quedé hablando yo con él. Me pidió el número del jugador para poder llamarlo”, explicó Roncoroni.

También se refirió a la decisión del árbitro Piero Maza de expulsar al brasileño: “Hablamos de la intención. Lo teníamos claro: fijate que ningún jugador de Argentinos pidió la expulsión. Después hablando con el árbitro nos explicó, y le explicó también a Marcelo, que lo tiene que expulsar por una cuestión de protocolo. El reglamento dice que cuando hay un fracturado o una lesión grave, y hay un contacto físico entre los jugadores, independientemente de la intención tiene que expulsarlo”.

Al mismo tiempo, recordó la fractura expuesta de tibia y peroné que sufrió Ezequiel Ham tras un pisotón de Carlos Tevez en 2015: “En Argentinos lamentablemente ya tenemos experiencia en lesiones graves y de este estilo. La del Turco Ham si recuerdan. Está clara la diferencia de actitud entre una persona y otra que en teoría produjo la lesión. Lo que quiero decir es que de no haber existido ese pisotón no hubiese existido la gravedad de de la lesión que estamos hablando, pero la lesión hubiese existido de la misma manera. No me surje ni le surgió a nadie hacerlo cargo a Marcelo de este tipo de lesión como sí sucedió en su momento con Tevez con Ham”.

Una vez que se terminó el encuentro, Marcelo utilizó sus redes sociales para dar su mirada de lo que ocurrió. “Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. ¡Toda la fuerza del mundo!”, escribió en su cuenta de Twitter.