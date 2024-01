Novela Kylian Mbappé: el francés le habría dicho que no al Real Madrid y se iría a Inglaterra

Según The Times, el atacante francés de 25 años rechazó la oferta que recibió por parte de la Casa Blanca y en vez de buscar renovar su vínculo con PSG estaría en búsqueda de ofrecimiento desde la Premier League, y así continuar su carrera en la liga más dominante a nivel mundial.

La idea del "ultimátum" planteado por la entidad española no sentó bien en el entorno del jugador, ya que su idea no es tomar una decisión inmediata sino tomarse su tiempo hasta que su contrato con el elenco parisino llegue a su fin en el próximo mes de julio. Real Madrid no tenía pensado esperar por Mbappé, por lo que quería resolver la situación lo antes de posible.

Dentro de la Premier League, varios equipos emergen pero un factor a tener en cuenta será el Fair Play Financiero, lo que podría dificultar para muchos equipos el poder quedarse con un jugador de la magnitud de Mbappé, por lo que el panorama queda abierto de aquí hasta que aparezca una resolución; lo cual probablemente sea en los próximos meses y no de manera inmediata.

Tampoco se descarta que renueve con PSG pero el arreglo que hizo con la Comisión Directiva de perdonar un monto cercano a los 80 millones de euros, en concepto de primas de fidelidad para que el club no sufriera un perjuicio económico en verano, parecen ser el arreglo al que habría llegado para abandonar la institución dejando dinero en sus arcas, en vez de irse a costo cero como se imaginaba al quedar libre.