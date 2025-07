Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: ""No te hice nada": el momento exacto de la detención del jugador de San Martín La aprehensión ocurrió este lunes en la mañana, en Potrerillos, Mendoza. Según contó el propio futbolista mientras era trasladado a la comisaría, se encontraba disfrutando de su día libre con su mujer e hija cuando dos policías "me bajaron de la camioneta y me agredieron sin ningún motivo". "Jamás falté el respeto", expresó a sus allegados. El jugador se encuentra alojado en la Comisaría 11° de Luján de Cuyo, mientras intervienen los abogados de la institución verdinegra. La nota completa en @tiempodesanjuan"

