Nico Sánchez, tras su fuerte audio contra Lionel Messi y Gerardo Martino: "Soy tan argentino como ellos"

Tras la viralización de un audio en el que Nicolás Sánchez , uno de los integrantes del staff técnico del conjunto mexicno, atacó duramente a Lionel Messi y Gerardo Martino por su accionar una vez finalizado el cotejo; el ex River y Racing decidió publicar un video en el que salió a pedir disculpas por sus palabras. No obstante, mantuvo su versión de los hechos sobre lo acontecido en los vestuarios del Chase Stadium de Fort Lauderdale.

“Me hago presente con este video para hablar del audio que se viralizó en el día de hoy. Podría haber elegido esconderme atrás de un texto, un párrafo o que el club actuara por mí. Pero preferí grabarme y utilizar este medio para poner la cara, obviamente. Para que se vea que las palabras que diré salen de mi boca y para hacerme cargo. El audio lo hice yo. El audio explicó detalladamente lo que sucedió finalizado el partido. En la zona mixta, fuera de los vestidores, tal cual lo detallé en este audio. Es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi entorno privado. Pero bueno, lejos de enojarme con ellos, es un error mío. No me había sucedido nunca. Me servirá de aprendizaje para más adelante”, comenzó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AntiTigre1/status/1776573841935941688&partner=&hide_thread=false NICO SÁNCHEZ ACLARANDO EL PORQUE DEL AUDIO.



Y PORQUE SIGUE SIENDO UN CAPITÁN DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA.



TODOS MIS RESPETOS SPN TUYOS NICO . pic.twitter.com/wwKSwsXGTc — Anti_Tigre y Anti Messi (@AntiTigre1) April 6, 2024

El ex futbolista de Godoy Cruz y Rayados añadió que “entiendo que al hacerse público este audio mucha gente puede sentirse ofendida o tocada. Entiendo que el entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona que no conozco, y a la que me referí de una manera irrespetuosa. Así que le ofrezco mis disculpas. Espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como ellos. Y voy a defender siempre a mi club. Así que sin más nada que agregar, creo que está todo explicado en el audio que se viralizó. Acá estoy para poner la cara y hacerse cargo”.

En un audio de aproximadamente cuatro minutos difundo por Fox Sports México, Sánchez había lanzado fuertes acusaciones. “Cuando entran los árbitros los encara Messi y le dice de todo. De todo, de todo, de todo a los 3, 4 árbitros. De todo. Detrás de él, el Tata Martino. Pero desubicadísimo los dos. Cosa que si nosotros hacíamos eso nos echan a la mierda. Lo siguieron hasta la puerta del vestuario”, afirmó.

“Messi me quería comer crudo. Se me acercó el seguridad. No me tocó, porque yo no reaccioné. Ni lo miré. Pero el enano estaba endemoniado. Tenía la cara del Diablo. Y me ponía el puño al lado. ‘¿Quién te pensás que sos?, ¿quién sos salame?, ¿a quién te comiste? Creo que no lo insulté, pero como no lo miraba, no contesté nunca, peor”, develó. Además, arremetió con el estratega de las Garzas: “El Tata Martino, pobre pelotudo. Al Tata lo tenía enfrente y me decía ‘¿Tanto vas a llorar?’. Pelotudo. Pero nunca respondí ni le contesté a nadie”.

FUENTE: Infobae