Newell's le sopla un refuerzo bomba a Boca

"La llegada de Banega está muy encaminada, faltan algunos pequeños detalles, los abogados está confeccionando el contrato y una vez que se den todos los parámetros, vamos a concretar la operación, pero todavía no está terminada. Ya nos pusimos de acuerdo en los números, las condiciones y las formas, solo tienen que terminar de confeccionar los contratos los abogados. Una vez eso, se firman", manifestó el mandamás del elenco rosarino en TyC Sports Verano. " Éver es un jugador de la institución, ya en alguna otra oportunidad lo hemos buscado y no hemos tenido suerte por los contratos que él tenía. Lo llamamos hace un par de meses y se dieron las cosas para que pueda regresar, y ojalá que terminemos como quiere toda la gente, que esté en nuestra institución. Viene muy bien encaminada pero hasta que no rubriquen los contratos, yo no lo doy por hecho", agregó más tarde.