¿Negocio de la Liga o ayuda a los clubes?: qué opinan los periodistas sobre el fútbol codificado

De esta manera, Tiempo le consultó a periodistas deportivos de la provincia sobre qué piensan al respecto del fútbol codificado y si se cree un negocio de la mesa chica o una herramienta para que los clubes empiecen a crecer económicamente con este sistema.

El nuevo sistema de televisación o prueba piloto iba a ser este lunes con el choque entre Unión-San Martín en el 12 de Octubre El nuevo sistema de televisación o prueba piloto iba a ser este lunes con el choque entre Unión-San Martín en el 12 de Octubre

Víctor Meglioli - Radio Sports, periodista deportivo

"Yo intentaría hacer algo para que la gente vaya a las canchas. Las radios y diarios pueden cubrir también, no veo censura, aunque son pocos los medios que cubren. En este caso, es un proyecto que no me parece mal, ya que genera trabajo. Se podrá ayudar al club local si los hinchas no pueden asistir y también aportan los visitantes al entrar en la transmisión. Los clubes recibirán un porcentaje por la emisión y eso es algo a no tener nada. La poca gente que va, seguirá yendo igual. Aparte es 1 partido de la totalidad de la programación de la categoría A. Todo cambio cuesta, pero hay que dar una oportunidad, y si se ve que no funciona se deja de hacer".

Lolo Palacios - Relator Stylo Deportivo

"Mi opinión es que se debería haber licitado, de ese modo se daba posibilidad a todos. El tema imagen de televisión lo provee el estatuto. O sea, que no está fuera de lo legal; solo me parece incorrecta la forma en que se hizo. Sí es una evolución, desde el momento que mostrás imagen por cualquier plataforma estás brindando un servicio y/o posibilidad de difusión. No creo que sea un negocio, no sé; porque hay que ver la calidad de prestación, con lo que se recauda. Los problemas de Liga no sé van a solucionar porqué se televise, en todo caso puede ser sólo una ayuda, pero no solución. Y en cuanto a la ayuda para los clubes, no estoy tan seguro que vaya a funcionar; uno por el aspecto económico en general y segundo porque el hincha del fútbol local no está tan acostumbrado a estos tipos de sistemas".

José Morales - Radio Señal Gaucha

"Lo de la Liga me parece un acto de censura, por no permitir que otros medios que ya vienen trasmitiendo partidos, a veces por nada. Creo que la Liga Sanjuanina tendría que a haber llamado a una reunión a aquellos que hacemos este trabajo. El diálogo es primordial en esto. Es una oportunidad para todos en un fútbol abierto. Lo mejor que podrían hacer es que vuelva la familia a la cancha y no privatizar el futbol".

Martín Soria - Stylo Deportivo

"Tengo entendido que es una prueba piloto, nunca se trató en reunión de Consejo de Liga la aprobación de la televisación. No queda muy claro de qué manera se le va a ayudar a los clubes porque hay una productora a la que se le debe pagar por los servicios prestados y se le está quitando a los periodistas que seguimos el fútbol local, la posibilidad de trabajar y seguir creciendo como producto, también a colegas que son partidarios. Nosotros llevamos más de 12 años en Stylo Deportivo, una productora independiente que siempre tuvo como prioridad trasmitir el fútbol en Primera A y B local y ahora, en la actualidad en distintas plataformas. Pero estás decisiones de la noche a la mañana perjudican y mucho porque se hace un esfuerzo grande para llevarle el mejor producto al público que está del otro lado. Perjudican a los periodistas porque censuran y muchos pierden el único sustento para sus familias. Y al espectador virtual también se le está quitando la posibilidad de elegir que partido observar y como informarse de manera gratuita".