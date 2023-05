Nadal se bajó de Roland Garros y avisó que el año que viene se retirará del tenis

Rafael Nadal confirmó que no jugará Roland Garros debido a la lesión en el psoas ilíaco que sufrió en el Australian Open , aseguró que no volverá a competir en los próximos meses y que se retirará del tenis profesional en el 2024.

"La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí", explicó el 14 veces ganador del Abierto de Francia, en conferencia de prensa.