Muchachos, un shock infalible para que tres sanjuaninos revivieran Qatar

Son casi las 17.40hs del jueves y los nervios se apoderan de Ramiro Villegas, Lucas Pringles y Fernando Alamino , dos de ellos empilchados para la ocasión. Faltan pocos minutos para el estreno de "Muchachos", la película que recuerda el fervor de los argentinos tras la histórica conquista en el Mundial de Qatar, y los latidos del corazón y el ritmo de la respiración se aceleran en ellos . "Todo el año recordamos lo que vivimos. Pero lo cierto es que no hemos visto toda la película completa, no hemos revivido nunca desde la fase de grupos hasta la final. En particular me cuesta mucho. Lo de Muchachos va a ser la primera vez que me siente casi dos horas a ver contenido de Qatar, sin poder escapar. Es muy fuerte", confiesa Ramiro.

Sanjuaninos en Qatar PT 1

Ramiro y Lucas, amigos de toda la vida, recorrieron juntos los 14,175 kilómetros que separa a San Juan de Qatar. El primero ya había estado en el Mundial de Brasil (2014) y el de Rusia (2018), aunque apenas había presenciado algunos partidos, hasta donde el combinado nacional había podido llegar. El que iba como un verdadero novato era su compañero, quien contagiado por el entusiasmo de su "hermano" de corazón y sin conocer la plantilla completa de la Albiceleste -mucho menos saber que viajaba a suelo árabe en el mismo avión que trasladaba a Ángel Correa y Thiago Almada, los últimos en sumarse al equipo campeón de Lionel Scaloni-, había aceptado vivir por primera vez la experiencia mundialista.

Lo de Fernando fue directamente una verdadera locura. Una semana antes del inicio de la Copa del Mundo, en una charla amena que se dio mientras miraban hockey en el Estadio Cantoni, se decidió sumarse a la aventura futbolera. En una semana consiguió los tickets, sacó pasajes y, con una bandera que decía Difunta Correa, emprendió viaje rumbo al Medio Oriente. No estuvo en el sufrido debut frente a Arabia Saudita, mucho menos la bandera que luego se transformó en toda una reliquia. "No la llevé al primer partido, perdimos y los chicos me querían matar", cuenta entre risas Fernando. "Después nos acompañó a todos lados, partidos, banderazos; muchos argentinos se sorprendían porque se trataba de una bandera de la Difunta", agrega Ramiro.

WhatsApp Image 2023-12-16 at 18.28.30 (2).jpeg

Mientras la película recorre cada uno de los siete partidos del Mundial de Qatar, claro que enfocada en la óptica del hincha argentino, sobre todo el que sufrió a la distancia, en cada rincón del país, los muchachos miran con atención el recopilado de videos e imágenes y escuchan con emoción cada tramo escrito por Hernán Casciari y relatado por el mismísimo Guillermo Francella.

"A mí me tocó estar conviviendo en la cuna de los hinchas argentinos, que fue el Barwa (hospedaje). Ser parte de eso, de los banderazos, también te hace sentir parte de esta historia argentina. Pero también extrañábamos vivirlo en nuestro país. Por eso está bueno ver esa parte, cómo lo disfrutó la gente acá. No terminaba o no me animaba a ver los videos por eso mismo, porque es muy fuerte todo lo que pasó.", reflexiona Ramiro.

WhatsApp Image 2023-12-16 at 18.28.31 (1).jpeg

A excepción de Fernando, quien tuvo que volver al país, los otros dos sanjuaninos estuvieron en el estadio Icónico de Lusail aquel sábado 18 de diciembre de 2022, día en el que Lionel Messi y todos los argentinos tocaron el cielo con las manos. En medio del coqueto recinto construido en 2017 por un poco más de 767 millones de dólares, se encontraban Lucas y Ramiro después de trasladarse a la cancha en el techo de un colectivo.

"Qué manera de abrazar gente. Hacía un gol Argentina y era agarrar y festejar con gente de cualquier país. Hablábamos en cualquier idioma pero todos nos entendíamos, sobre todo en la final. Yo decía que si no salíamos campeones, dejaba de creer en las energías. Porque todo Qatar, los que se iban y los que se quedaban, alentaban al país y a Messi. Para mí no se podía no dar", dice Lucas.

"En Qatar nos ayudábamos entre todos, nos hicimos una gran familia. Allá no existía Boca-River ni rivalidad entre las provincias; éramos uno solo para alentar a la Selección Argentina. Por eso sobresalimos mucho como hinchas", Fernando Alamino.

WhatsApp Image 2023-12-16 at 18.28.30 (1).jpeg

La película termina y para este grupo de amigos las emociones están a flor de piel. Uno de ellos abraza con fuerza la imitación de la Copa del Mundo que le regaló un ciudadano coreano con el que se toparon en Qatar, y los otros dos hacen comentarios de las inéditas imágenes que acaban de ver del festejo que partió desde el Lusail hasta las calles argentinas, tras la histórica victoria ante Francia y el intratable Kylian Mbappé.

"La final se dio como se tenía que dar y la vivimos como la teníamos que vivir. Nos merecíamos ser campeones del mundo. Messi no merecía volver a perder. Nosotros merecíamos disfrutar de esa experiencia. Ese último partido lo vivimos con nervios y emoción, como nunca antes", expresa Villegas. "Antes de viajar nos decían que era un lástima que nos tocara este mundial, por las restricciones de las que se hablaban, y la verdad es que hicimos lo que quisimos. Allá nos hicieron sentir como en casa. Hasta nos hicimos amigos de un qatarí, un jeque millonario, que nos mostró su cultura y nos invitó a su casa. Esa experiencia es impagable. Y seguimos hablando con él, nos mandamos videos y recordamos aquello que vivimos", cierra Lucas.

"La cantidad de mundiales que vi en mi casa y las veces que dije `quiero estar ahí`. Ojalá que quienes puedan tener la oportunidad, no duden en vivir la experiencia. Es recomendable al cien por cien", Ramiro Villegas.