Monllor y su conexión con la Difunta Correa: una larga lucha, una promesa y un bebé en el camino

Antes de que junto a su mujer iniciaran un tratamiento para poder tener a su bebé, Fabiana relató en comunicación que al arquero le surgió la posibilidad de ir a jugar a Santiago del Estero, pero en un instante y pese a su apoyo, dijo que no... que por favor no se fuera: "Si me iba, mi hijo hoy no estaba. Veníamos desde hace muchos años con ese tratamiento, peleándola para poder tener familia y hoy nos encuentra acá en San Juan después de que tanto le pedimos a la Difunta. Todo se ordena, se equilibra. Ahora estamos completos", relató el arquero Verdinegro sobre la lucha por tener a su bebé que ahora tiene 5 meses.