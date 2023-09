Mohamet & Mbacke, los pequeños africanos que son sensación en el Pueblo Viejo 

WhatsApp Image 2023-09-07 at 09.19.38 (2).jpeg

Su padre, conocido en todo Rawson como "Papilo", está instalado desde hace varios años en San Juan. Es justamente el promotor de que los hermanos (son tres, pero el más pequeño todavía no se integra al club) crucen el charco para intentar cumplir el sueño de todo futbolista: llegar a las grandes ligas.

"Hace un tiempo fui a Senegal de vacaciones, a verlos, y me di cuenta de que tenían un gran talento con el fútbol. Les pregunté si querían viajar a Argentina y ellos no dudaron en aceptar. Ya en San Juan todos me recomendaron San Martín y por suerte nos recibieron muy bien. Para ellos es una gran experiencia la que viven. El fútbol es muy popular en Senegal y todos sueñan con una oportunidad así. Allá todo es muy amateur, no hay campos de juego, y son pocos los que reciben ayuda de sus padres para jugar", señaló el hombre, quien fue arquero en su país e imaginó alguna vez llegar a donde hoy están sus hijos.

Los pequeños integran las categorías formativas del Verdinegro. Por ahora, como tienen pocos días de entrenamiento en el césped del Hilario Sánchez, trabajan con los chicos de escuelita. Más adelante se sumarán a las inferiores, para ya empezar a disputar los torneos que organiza la Liga Sanjuanina de Fútbol. "Han empezado poquitos días. Su padre vino al club con la idea de poder integrarlos, cosa que lo han hecho muy bien. Han sido muy bien recibidos por los compañeros y están teniendo una muy buena adaptación", explicó Fabián León, profe de inferiores.

"Los chicos tienen capacidades importantes, son buenos. Además, creemos que tenerlos es una gran acción de integración", Héctor Naveda, coordinador de Inferiores de San Martín.

Mohamet es el mayor y el que pinta para goleador. Juega de nueve y, según los que lo conocen y ven a diario, tiene un gran manejo de pelota. Su ídolo es nada menos que Lionel Messi, a quien considera "el embajador del fútbol mundial". También siente un enorme cariño por el máximo referente de su país, Sadio Mané, quien ganó todo con el Liverpool y Bayern Múnich y ha disputado varios mundiales con su selección.

"Ellos ya tienen la velocidad y físico, pero Argentina lo ayudará en su técnica y disciplina. Esto último es lo que más me importa como papá, que sean disciplinados. Me emociona que ellos puedan cumplir mi sueño. Quizás más adelante no quieran seguir con el fútbol, algo que voy a respetar, porque no los obligo a que lo hagan, pero que disfruten esta oportunidad", expresó el papá de los pequeños.