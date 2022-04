Messi no se va de París y buscará entrar en la historia del PSG

Desde que llegó a París, como que la relación con los aficionados se fue desgastando, pero esto pasó más que nada porque los hinchas fueron demasiado exigente con un Lionel Messi que no solo venía de ganar todo en el Barcelona, si no que debió adaptarse a un fútbol totamente distinto al de España. Un PSG lleno de estrellas, pero igual había que pisar firme para que el 10 pueda estabilizarse con otra idea, otro estilo. Sin embargo, y lejos de dar un paso al costado, el astro argentino no se mueve del París Saint Germain hasta cumplir con su contrato.