Como Messi pero en hockey: tres sanjuaninas fueron campeonas en Francia

El torneo tuvo 14 partidos y ellas lograron sacar una diferencia de 9 puntos. Este año la final se jugó a dos partidos. La ida la ganó 3 a 2 de visitante y en la cancha coutrellone lograron el triunfo por tres goles.

Este sábado las chicas hicieron un gol al inicio del partido a través de Alienor Winter, finalizando el primer tiempo con ese marcador tras una gran actuación de Romina Julián nuestra arquera, dijo Cristi Cumella, agregó que “comenzamos un muy buen segundo tiempo, con ocasiones claras de gol, y llego el segundo gol de Julie Lafourcade en el minuto 18’19. La ex Estudiantil, UVT y Andes Talleres cerró el partido a los 19.07 con su gol. Ella afirma que “pienso continuar jugando al hockey la siguiente temporada y encontrar un trabajo que me lo permita. Por el momento la temporada no ha terminado, resta jugar la Final Four y espero final de copa de Francia” afirmó Cumella.

Para Romina Julián la arquera que primero llegó a Francia, dijo que “estamos muy contentas de lograr el objetivo. Si viene empezamos uno arriba, nos costó mucho llegar a marcar los otros dos goles, habíamos tenido muchas oportunidades, pero no quería entrar la bocha. Hasta que se dio por suerte. Ayer (por el sábado) La final se vivió intensa, había mucha gente, estaban todos los sponsors y habían dado invitaciones a los niños en las escuelas para que fueran con las familias, así que la verdad estuvo muy linda, ¡cargado de emoción!

Para Itati Clevers también fue especial. Ella fue a busca run sueño y ahora tiene muchos otros por cumplir junto a elenco francés. Del partido más importante del torneo nos dijo que “tenía que ser con el equipo más duro que nos a tocado en todo el campeonato, tienen a Evelyn Palacio que es sanjuanina y hacen un equipo muy completo. Fue un partido cerrado, aunque fue tres a cero no fue fácil hacer esos goles. Una final digna para que la gente la disfrute.