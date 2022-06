Messi le cumplió el sueño al sanjuanino que lo persigue por el mundo: toda la intimidad del encuentro

Pero en ninguna tuvo suerte, recién en Londres, por gestiones de Claudio "Chiqui" Tapia y Jorge Miadosqui, ambos sanjuaninos, pudo concretar su gran anhelo. Es que previo a la Finalissima con Italia, ambos dirigentes conocieron a Cristian por la nota publicada en Tiempo de San Juan y decidieron ayudarlo a cumplir su sueño. No sólo lo invitaron a recorrer las instalaciones del lugar donde se hospedaban los futbolistas argentinos, sino también le prometieron que, post partido, iba a poder encontrarse con Leo.

"Estoy desde temprano, y de repente salieron a avisarme que ya podía entrar. En un momento bajó él, vino y me firmó el tatuaje, no tuvo ningún problema. Fue un momento increíble, la felicidad que tengo es inmensa. Ya tengo la firma y ahora me la voy a tatuar. Soy la persona más feliz del mundo", expresó el joven en exclusiva con este medio.

d47e459d-217c-43b7-a3d5-8cb2ebbf7145.jpg

Perlita

Cristian, fanático de Atenas de Pocito, le acercó a Messi un trapo del equipo sanjuanino que milita en la Primera del fútbol local para que lo firme.