Medio tiempo, un árbitro golpeado y la incidencia de Valiente: qué pasó en Villa Obrera-Del Bono

"Le pegaron al árbitro y se suspendió el partido, porque el árbitro no quería jugarlo por cómo estaba, es obvio, no tiene que pasar, no sé si era un hincha o un allegado a la dirigencia", expresaron desde el club posterior al encuentro.

Cuando se dio el violento episodio en el vestuario de los árbitros, los jueces demoraron su salida y expusieron que no iban a disputarse los otros 45 minutos. Sin embargo, ese tiempo fue para consultar a Juan Valiente, el presidente de la Liga Sanjuanina, qué decisión debían tomar al respecto. Con esto, se entiende que el accionar de los árbitros tenía que ver con que hace una semana se realizó un taller para eliminar la violencia del fútbol.

"Pasó más de una hora y a eso no lo recalcaron en ningún lado, nosotros estuvimos en el vestuario esperando que nos digan que nos vamos, porque no se iba a jugar y porque el árbitro había dicho que no. Después de una hora llegó Valiente y se metió al camarín de los árbitros, y de la nada los árbitros cambiaron de decisión; que sí, que querían jugarlo y que sí estaban las condiciones para jugarlo", dijeron.

Asimismo, en Del Bonó confirmaron que la máxima autoridad "llegó y cambió todo": "Salió del camarín (de los árbitros) a decirnos que si se jugaba y que teníamos que salir a la cancha a jugarlo. Y no es así. Nosotros ya nos habíamos cambiado, e incluso nos sacamos los botines y todo. Había pasado más de una hora. Cómo nos va a pedir después de una hora que vamos a la cancha a jugar? No es así. No sé en qué futbol se imaginan que después de una hora de un partido parado, se vuelve a reanudar? y más se le han pegado al árbitro".

Por último, el equipo de la Esquina Colorada expuso: "La culpa la tiene el que inició todo el problema (el que le pegó al árbitro), los árbitros y Valiente, por querer obligarnos a jugar a nosotros. No se por qué le echan la culpa a Del Bono. No se puede reanudar un partido después de 1hs y 20. Tenés q volver a calentar, son muchas cosas".