Mauro Czybuk, el nadador sanjuanino al que todos comparan con Meolans

Mauro Czbuk (13) no se cansa de batir récords. El fin de semana arrasó con media docena de medallas y ya se perfila con ser uno de los mejores. No por eso, sino porque a su corta edad se adjudicó títulos importantes y muchos ya lo apodan como el "Meolans sanjuanino", por el ex nadador olímipico y mundialista.