Agudo, otra vez campeona: el hockey como estilo de vida y un 'stop' en su carrera para ser mamá

"El hockey es mi vida, es a lo que me dedico. Vivo y entreno para el hockey. Soy muy feliz haciendo lo que me gusta", comenzó en su relato la hockista que ahora juega en un equipo de Vilasana, España.

Ya estoy acostumbrada a pasar todo el año en actividad, cuando llega fin de temporada y nos vamos de vacaciones, es como que necesito estar en actividad Ya estoy acostumbrada a pasar todo el año en actividad, cuando llega fin de temporada y nos vamos de vacaciones, es como que necesito estar en actividad

Sin título.jpg

Pasaron solamente horas de haber aterrizado en San Juan, que Agudo cambió los patines por los botines de taponcitos de goma para ponerse la camiseta de San Juan en el Campeonato Argentino. Fue una de las goleadoras y consiguieron el ascenso en el hockey césped. "Mientras estaba allá me enteré que estaba este campeonato, hablé con el entrenador y ahí no más me puse a entrenar".

image.png

A lo largo de los años, el vínculo de Luciana Agudo y el hockey se hizo más fuerte e incluso se siente representada con ambas. Si no se hubiese topado con esta disciplina, la jugadora sería futbolista, al menos así lo aseguró en Entretiempo. Si es la "Messi" del hockey sobre patines, no me quiero imaginar lo que sería jugando a la pelota. Una máquina.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCvivn-EOQov%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO94WWyutySpxzl4JJoZA5bJeBK9Pti79DOIrE3lZCcQEJKV5sOyFllYFP8cpZBo3a8uapBYQHSjUQQEu2EoRwiXgsNTNIX99ZCPdUpz8NwYMYg6OGgDgdP1WbbtPNki7cwTgZATGrSxcvuHUdOpUX1SoEIAEHVtwLH5xZBoAHRDHVzARNgtWBhMwHqwksLf04lH0LM View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Por último y si bien es joven, Agudo dijo que cree que le queda poco para el retiro. Es que pondría una pausa en su vida deportiva para cumplir uno de sus máximos sueños: "Pienso en el retiro, pero a la vez trato de no pensarlo, porque creo que es ya no más. Trato de disfrutarlo y que fluya, llegará su momento y trataré de estar preparada. Tengo 33 y quiero ser mamá. No sé cuándo pero si me gustaría".

VIDEO