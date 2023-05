Bruno Lima y su exótica vida en Arabia Saudita

Bruno Lima, el atacante y goleador de la Selección Argentina, relató cómo es vivir en un país con muchas restricciones y cómo tuvo que acostumbrarse:

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCsH8YBSO4AF%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

A comparación con el país Saudí, Lima dijo: "Acá las juntadas con amigos son ir al bar a tomar una cerveza, allá si te juntás con amigos es para ir a un café. Por lo general, en Arabia se vive de noche por el calor, entonces, los locales comerciales cierran tipo 4 de la mañana".

Está todo cerrado. Allá no hay boliches, no hay alcohol, está prohibido la fiesta. Ahora se está abriendo un poco más, pero la gente no está tan abierta a eso Está todo cerrado. Allá no hay boliches, no hay alcohol, está prohibido la fiesta. Ahora se está abriendo un poco más, pero la gente no está tan abierta a eso

Con su estadía en Arabia, el medallista sanjuanino tuvo que adaptarse a un país con reglas y de costumbres diferentes a las nuestras: "Me costó mucho el idioma, el tema del horario también porque la gente está acostumbrada a andar de noche. La gente tiene cinco rezos al día, el primero es a las 5 de la mañana. Empieza a sonar en los altavoces de la calle y se tienen que levantar todos a rezar, eso es un poco extraño pero con el tiempo te acostumbras y no lo escuchás".

"Al principio fue extraño para mi, una vez que llegué a Arabia Saudita pregunté qué se podía hacer y qué no, porque también había estado en Irán y no podías andar de pantalón corto. Ahora está un poco más abierto eso al turismo, están tratando de dejarlo un poco de lado". "Al principio fue extraño para mi, una vez que llegué a Arabia Saudita pregunté qué se podía hacer y qué no, porque también había estado en Irán y no podías andar de pantalón corto. Ahora está un poco más abierto eso al turismo, están tratando de dejarlo un poco de lado".

Por último, Bruno se refirió a la experiencia que tuvo que pasar cuando fue el 'ciclo Ramadán', que es el noveno mes del calendario islámico lunar y es el más sagrado para la cultura islámica. Es un periodo de ayuno, oración, reflexión y comunidad. "Hace un mes fue Ramadán y ahí la gente no puede comer ni tomar agua desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después de ese horario recién pueden empezar a hacer vida normal".