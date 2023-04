 Se fue a trabajar de pintor al Sur para iniciar su sueño y ahora espera su chance mundialista

Perseverancia y fortaleza. El boxeador que no se planta y sueña en grande para llegar a competir por un cinturón mundialista . Nació y pasó toda su infancia en el barrio San Martín. El Club Julio Mocoroa fue su escuela con los guantes y ahí empezó a formarse, pelear como amateur y hasta finalmente alcanzar su título como profesional . En el charla con Entretiempo , el streaming de deportes de Tiempo de San Juan , Sebastián Martín (28) contó por lo que tuvo que pasar para no abandonar lo que le apasionó desde que era un niño.

En sus inicios en este deporte de los guantes, Seba contó que fue gracias a un amigo. "Él se anotó, la clase era gratis y me gustó. Fue tan rápido que a los dos meses ya estaba debutando como amateur. El entrenador me vio condiciones y así me fui metiendo".

Sin título.jpg

"Es un deporte sacrificado y haber logrado lo profesional, para mí es como una primera meta cumplida y de ahí se viene un camino largo por recorrer", confesó en los micrófonos de Entretiempo.

Cada vez que le toca presentarse en una pelea, el sanjuanino mete estilo cancha en la tribuna: "Me crié en zona verdinegra, con el tema de la hinchada y siempre mis amigos van a hacerme el aguante con las banderas. El boxeo tratamos de que sea familiar y no que haya rivalidades ni colores".

image.png

Una de las cosas que más lo marcaron en su carrera deportiva, fue cuando persiguió sus sueños por otra provincia de Argentina. "Me fui solo a vivir al Sur para seguir mi sueño de deportista. En ese momento estaba como amateur pero ya iba con la idea en la cabeza. Me fui así no más, con una mano atrás y otra adelante, trabajé como pintor y todos los días era entrenar y pintar. Eso me fue formando, madurando y me hizo más duro. Vivía solo, tenía un bañito afuera, fue una situación linda de vivir y de crecer".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCrjwCLQv835%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

A pesar de que el boxeo sea todo en su vida y en sus días, el boxeador expresó que si no estuviese dentro del cuadrilátero, su rumbo hubiese tomado por el lado del arte. "Me gusta mucho dibujar, los tatuajes, la música"

image.png

Por último, con respecto a las siempre críticas en las redes sociales y lo que estos significan para un deportista, Sebastián Martín aseguró: "En el boxeo siempre la crítica es contra el boxeador, a pesar de que hay mucha gente atrás, siempre al que critican es a nosotros. Llevo pocas peleas en lo profesional, pero trato de tomarlo sobre quién es el que me corrige".

Uno siempre puede ganar o perder, pero lo importante es nunca darse por vencido, siempre hay que intentar Uno siempre puede ganar o perder, pero lo importante es nunca darse por vencido, siempre hay que intentar