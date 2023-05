Leo Yúdica en Entretiempo: el título y la 'mano de su abuela' para dar el último golpe 

Este título, sin duda, es una de sus más altas conquistas. Leo sufrió el fallecimiento de su abuela la misma semana que debía viajar para ir a pelear por el cinturón a Buenos Aires, y a pesar de su dolor, la hizo más fuerte para poder dar vuelta una pelea que 'sentía' se venía a cuestas.

"El lunes falleció mi abuela y yo para esta pelea ya tenía un contrato firmado, no me podía bajar, se dio todo muy rápido. El sepelio fue el martes y yo viajé el jueves, como pude y poniéndole ganas. Después de haber peleado recién me pude descargar. Este título tiene mucho que ver con el momento y cómo se da".

La velada, en el Polideportivo Los Polvorines, en Buenos Aires, frente a Tamara Demarco, era pareja. Los diferentes estilos no marcaban la diferencia para darle el resultado concreto a los jueces y en los dos últimos, Leo Yúdica pudo salvar la pelea para traer a casa el cinturón: "Recién en los últimos round y sabiendo que tenía que salir a golpear, recordé todo el contexto de mi abuela, le pedí que me ayudara y que me salieran algunas manos para tratar de conectar los golpes para poder ganarlo y cerrar la pelea de la mejor manera".

image.png

Los últimos dos round marcaron la diferencia para llevarme la pelea Los últimos dos round marcaron la diferencia para llevarme la pelea

Sobre el proceso de cambio de categoría, la boxeadora sanjuanina dijo que con un plan de dieta progresivo pudo llegar, pero que también tuvo su desafío: "Me costó. Toda la semana a la pelea tuvo que ser lo justo y lo necesario, mucha hidratación y a esperar por la pelea. Todos los boxeadores bajamos de peso y nos controlamos. Es el momento de la balanza no más".

"Pasé de la categoría Mosca (58kg) a la Minimosca (48kg), quizás uno dice que sólo son dos kilos, pero se siente. Cuando era más chica bajaba de peso como si nada, no tenía que hacer dieta y con el entrenamiento me alcanzaba" "Pasé de la categoría Mosca (58kg) a la Minimosca (48kg), quizás uno dice que sólo son dos kilos, pero se siente. Cuando era más chica bajaba de peso como si nada, no tenía que hacer dieta y con el entrenamiento me alcanzaba"