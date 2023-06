Nicolás Tivani: el consejo que cambió su vida deportiva, su pasado como futbolista y otras confesiones

"Me toca volver a la temporada en Europa. Por mí no hubiese vuelto a San Juan, porque se me hace difícil después volver a despedirme y demás. Pero bueno, viajo con muchas ganas. Quiero seguir en Europa y hacer las cosas bien", contó de antemano Tivani.

Mientras espera por el viaje, pactado para el 30 de junio, el pocitano contó que aprovecha los días para pasar ratos en familia. Su mamá, en su gran compinche a diario. "Me levanto con ella a tomar mates", expresó.

El consejo que cambió su vida deportiva

Nicolás abrió su corazón y contó cómo un consejo marcó un antes y un después en su carrera como ciclista. Fue antes de la pandemia, cuando se encontraba un poco desenfocado de los objetivos deportivos. "Fue una época en la que me costó mucho. Hacía as cosas mal, no al cien por cien. Estoy arrepentido porque podría haber aprovechado mi tiempo de plenitud. Los mejores años los he perdido y me arrepiento. Era joven, la joda... después me di cuenta que la noche no te lleva a nada, sino a perder", comenzó contando.

"Un primo que sufría de obesidad fue mi ejemplo. Porque un padre siempre te dice ´no hagas esto, está mal´, pero que te lo diga otra persona te hace reflexionar. Y eso fue lo que me pasó. Mi primo pesaba 180 kilos. Entonces empezó a andar en bicicleta y a dejar de tomar. Un día me dijo ´me siento bien, he podido bajar de peso; eso tenés que hacer vos, cumplir los objetivos al cien por cien´. Desde ese día mi vida cambió. Hice mejor las cosas. Y para mí, es lindo hacérselo llegar a los chicos, a los niños del futuro. El tiempo pasa muy rápido y hay que aprovechar la juventud", agregó.

El joven ciclista se autodescribe como "estricto y exigente" con el ciclismo, y reveló que cuando no sale a entrenar, siento culpa: "Me siento culpable. Tengo todo el día y tiempo disponible, ¿por qué no voy a salir a entrenar? Eso es faltarle el respeto a quien me banca".

Antes de la bici, los jueguitos y goles

Antes de subirse a la bicicleta, un poco empujado por sus hermanos ciclistas, Nicolás Tivani practicó hockey sobre patines y fútbol en Aberastain. "Jugaba con la diez, un asistidor", contó Tivani,