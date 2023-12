Matías Giménez: de su deseo de seguir en Independiente a la oferta de la MLS

El ex jugador verdinegro se encuentra vacacionando en San Juan y en medio de su estadía, conversó con "Rojos de Pasión", un medio partidario de Independiente.

"Me costó un poco la adaptación, no estaba acostumbrado a la presión o a la exposición y llegar a un club tan exigente, me costó. Acá en San Juan te perdías uno o dos partidos y se podía estar tranquilo, pero acá no. Estás como en una burbuja, pero cuando te acostumbrás, lo aprendés a llevar", afirmó Matías Giménez sobre el salto a Primera.

El sanjuanino se refirió al penal que falló ante el Pincha y por el cual se lo cuestionó: "Después del penal frente a Estudiantes de La Plata, el hincha dejó de tenerme paciencia. Es lógico, nos jugábamos muchas cosas. Soy muy autocrítico con mi rendimiento, analizo todos los detalles partido a partido", confesó Giménez tras intentar picar el penal frente a Andujar.

El mensaje que escribió Matías Giménez en sus redes sociales

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdataref_ar%2Fstatus%2F1700606257134989404&partner=&hide_thread=false Matías Giménez Rojas se la quiso picar a Mariano Andújar.pic.twitter.com/9HYTQKSLtx — dataref (@dataref_ar) September 9, 2023

Sobre la llegada del ídolo de Boca al frente del equipo, dijo: "Desde que llegó Tevez creo que hice buenos partidos, tal vez estuve un poco ansioso a la hora de la definición. Es un entrenador que me da mucha confianza y me enseña cosas que antes no veía".

¿MATÍAS GIMÉNEZ A LA MLS?

En las últimas horas, empezó a correr un rumor de que el sanjuanino es pretendido por un equipo de Estados Unidos, México, Brasil e incluso uno de Arabia Saudita.

Si Independiente está interesado en ofrecerlo, a San Martín le correspondería una parte de ese monto. Si bien no se conocen datos exactos, el futuro de Giménez es incógnito por el momento. ¿Pronto habrá novedades?