Matías Giménez regresó a Independiente y Tevez se refirió a las posibles bajas

"Alan es muy hincha de Independiente. Se lo dije a él por teléfono: 'Te necesito acá para pelear el campeonato'. Después son negociaciones de él con el club, no es fácil", manifestó Carlitos sobre el defensor de 27 años que tiene contrato en San Pablo de Brasil hasta diciembre de 2025 y su salida es muy compleja.

Luego de haber comenzado los entrenamientos el pasado martes, el Apache aseguró: "Me gusta el volante de área a área, no tanto el posicional. Fue lo que más nos costó el año pasado, pero no hay muchos así. Tratamos de buscar. Johnny Quiñónez es prioridad porque me gusta, sino se puede buscaremos una alternativa, que nos sirva y no nos salga tan caro".

Por otro lado, tras las llegadas de Gabriel Ávalos, Ignacio Maestro Puch, Adrián Spörle y Alex Luna señaló: "Estoy contento. Se está armando el plan que le planteamos a la dirigencia. Tenemos chicos como Sporle y Puch que tienen más experiencia en Primera, con varios partidos. Necesitábamos que alguien le pelee a Damián (Pérez) en el ala izquierda. Luna es una apuesta que creo que podemos hacerlo crecer muchísimo y puede pelearle el puesto a cualquiera de los grandes. Nos falta un mediocampista y un defensor, con eso estaremos".

Más allá de las posiciones que buscarán reforzar, Tevez evitó dar precisiones: "Ávalos era prioridad. No voy a dar nombres en otras posiciones porque si no otro equipo va a buscarlo y ahí empieza la pelea de quién pone más plata y nosotros plata no tenemos".