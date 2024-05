Martina & Juan, entre la pasión por la guinda y los prejuicios que pesan sobre la disciplina

Los deportistas contaron la pasión que transmite el rugby y cómo aplican los valores de dicho deporte en su vida cotidiana, también cómo el deporte ocupa gran parte de su su día. "La verdad es que de lunes a viernes, hasta los sábado y domingos, me la paso en el club porque aparte de jugar y entrenarme yo, entreno chicos menores de 15 años. También juegan mis hijos. El rugby siempre es una excusa. Lo importante de eso es tratar de compartirlo con las personas que vos querés. Porque si no se hace muy difícil", expresó Juan.

"Hasta el día de hoy existe un tabú con el rugby femenino. Son muy pocos clubes los que apuestan por el femenino, tampoco hay muchas chicas y se tiene tanta difusión. Por ahí la sociedad tiene una imagen equivocada de lo que es la disciplina. Por ejemplo, en el femenino nos juntamos con todas las chicas. Yo creo que es uno de los juegos más leales que existe", expresó Martina.

Tanto Juan como Martina también se refirieron al Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado por un grupo de rugbiers hace cuatro años. Los jugadores sanjuaninos dieron su mirada sobre cómo se afrontó el tema en aquel momento y los prejuicios que aún pesan sobre la disciplina, a raíz de aquel lamentable hecho.

"Estoy seguro que los entrenadores de esos chicos que jugaban al rugby no les enseñaron a hacer, a tener maldad, a pegarle a alguien, a golpearlo o a matarlo. Estoy seguro que no se lo enseñaron. En ningún club que yo conozco del mundo se enseña eso. Existen personas que lamentablemente lo interpretan de otra manera. Si bien desde que empezamos a jugar estamos preparados para el golpe, eso no significa que sea un medio de comunicación nuestra ni que nos guste andar peleando", acotó Juan.

Mirá la entrevista completa: