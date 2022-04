Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo

“He transitado muchas dificultades en mi vida, me he nutrido de muchas de ellas, pero he entendido muchas veces los datos de la realidad, y ahí en este tiempo de distancia puedo ver que más allá de todo lo que dí y tengo para dar, quizás no sea el momento, aunque me duela” “He transitado muchas dificultades en mi vida, me he nutrido de muchas de ellas, pero he entendido muchas veces los datos de la realidad, y ahí en este tiempo de distancia puedo ver que más allá de todo lo que dí y tengo para dar, quizás no sea el momento, aunque me duela”

Tal como venía la situación, se podía especular con que el mandamás no volvería a su cargo. El mensaje se demoró y el resto de la cúpula directiva se mantuvo a la expectativa de que la decisión llegara lo antes posible. Así, estas turbulencias en la política azulgrana provocarán cambios en lo sucesivo. Son tiempos complejos para una institución en la que todo se escapa de las manos.

image.png

Después de la caída contra Patronato, de Paraná, volvieron los insultos y los silbidos. Al igual que dos semanas atrás ante Platense, los hinchas se agruparon en la salida de la tribuna popular del Nuevo Gasómetro para protestar por el pésimo momento deportivo e institucional que atraviesa el Ciclón, que luego superó a Newell’s, en Rosario, como un paliativo a la crisis. Tinelli y Matías Lammens fueron los principales apuntados por los cánticos frente a Patronato, entre la bronca y los pedidos de renuncias. Inquietos por la situación general, varios hinchas y la oposición ya solicitaron elecciones anticipadas en reiteradas ocasiones. Cabe recordar que la próxima votación de autoridades está prevista para diciembre de 2023.

Tras el inminente anuncio, Marcelo le dedicó un carrusel de imágenes al club de sus amores, con un sello "Cuervo" fiel a su estilo y un mensaje que conmovió a sus fans: "Siempre, GRACIAS".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCc-7drmLdV7%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOdVmalx0lZBE7b6TbA1euK5ty7HzYPGlz7DGF1qBboa0NnKOHZBxwqtGKsVJ4jUmIkwLNxDCRozCOtNL7p336BDa3ZA44v9SnIHk6jdqrR5qSJElFv6U2J739ztcYKghbTIfZCU0Qxzxvh8ljWXxxQySBAR4wZDZD View this post on Instagram A post shared by Marcelo Tinelli (@marcelotinelli)

El comunicado que publicó Marcelo Tinelli en sus redes sociales:

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCc-6pgorwsF%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=6404473b-aabd-420f-b5c0-d53da3963cd7&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOdVmalx0lZBE7b6TbA1euK5ty7HzYPGlz7DGF1qBboa0NnKOHZBxwqtGKsVJ4jUmIkwLNxDCRozCOtNL7p336BDa3ZA44v9SnIHk6jdqrR5qSJElFv6U2J739ztcYKghbTIfZCU0Qxzxvh8ljWXxxQySBAR4wZDZD View this post on Instagram A post shared by Marcelo Tinelli (@marcelotinelli)

Fuente: Con información de La Nación y redes sociales de Marcelo Tinelli