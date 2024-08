Marcelo Méndez dejó ser el técnico de la Selección Argentina de vóley: ¿un "sanjuanino" en la lista de reemplazantes?

Hace unos días el sanjuanino Bruno Lima dio a conocer que se iba a tomar un descanso y que no iba a estar en las próximas competencias con la Selección Argentina y esta noticia sorprendió a los fanáticos del vóley. Cuando algunos fanáticos terminaban de procesar esta noticia, este martes se dio a conocer la repentina salida de Marcelo Méndez, director técnico de la Selección.

Marcelo Méndez este año obtuvo el último puesto clasificatorio (8vo) en la Liga de Naciones de Vóley, pero llegaron al objetivo de los Juegos Olímpicos París 2024. Competencia donde a la albiceleste no le fue nada bien, ya que obtuvo tres derrotas en la fase de grupos y no clasificó a la parte eliminatoria.

El entrenador que supo conseguir el histórico bronce en Tokio 2021 y el Sudamericano de Recife 2023 ganándole al mismísimo Brasil, le puso fin a su ciclo con la selección.

image.png

Desde la Federación de Vóley Argentino (FeVA) todavía no han dado a conocer la noticia oficial sobra la salida del DT.

Las bajas por ahora son de: Bruno Lima (por un tiempo) y Facundo Conte. Luciano de Cecco en la duda.

¿Un "sanjuanino" estará en la lista de reemplazantes?

Fabián Armoa, oriundo de Buenos Aires pero sanjuanino por adopción, aparece en la lista de reemplazantes de Marcelo Méndez.

El multicampeón con UPCN Vóley ya fue protagonista de un rumor cuando Carlos Javier Weber dejó el puesto en el seleccionado argentino. Pero aquello quedó en rumor y el puesto lo ocupó Marcelo Méndez, que venía de SADA Cruzeiro.

image.png

Ahora Armoa sigue ligado a UPCN Vóley, pero este año no tendrá actividad en la élite del vóley después de que UPCN se bajó de la competencia por desacuerdos con ACLAV. Ahora estará con los chicos de la mayor local y SUB18. "Vamos a seguir manteniendo todo. Vamos a incrementar el trabajo en las inferiores y en las femeninas. Vamos a incrementarlo y vamos a apoyarlo con todo", había expresado Pepe Villa sobre el nuevo rumbo del equipo multicampeón.

Tras la salida de Marcelo Méndez, el hijo le dedicó un mensaje:

"Gracias por hacernos creer que podíamos, por mostrarnos el camino, por hacernos 'poder', por el respeto y la dedicación. Por dejar de lado todo para ser y hacer a tu equipo el mejor. Hoy sé lo que te duele atravesar este momento. Será una marquita más en tu demasiado grande corazón, ese que vos entregás a muchos sin algún tipo de devolución, pero que sufre en silencio y sigue adelante", comenzó en un posteo en X.

"Siempre me dijiste que el tiempo ponía en su lugar a las personas. Hablando de Argentina, mirá dónde te pusiste. En seis años lograste cosas históricas: medalla de bronce en Tokio 2020, campeón Sudamericano 2023 (primera vez en la historia ganándole a Brasil), entre los ocho mejores del Mundial 2022, todas las VNL entre los ocho mejores, contribuiste al oro Panamericano 2019, reconstruiste el plan de inferiores logrando excelentes resultados", agregó.

"Luchaste de manera verbal y económica contra el sistema para que los jugadores puedan entrenar en condiciones adecuadas y tengan lo mejor. Sos el primer entrenador en la historia en llevar a la Argentina dos veces y seguidas a los Juegos Olímpicos. Me encantaía citar la frase de nuestro referente en el deporte argentino que tanto nos gusta a vos y a mí: Diego Armando Maradona (no lo hago por esa educación que tanto me inculcaste vos y mamá) pero se emplea perfectamente para este momento", sentenció