El nuevo rumbo de UPCN tras abandonar la Liga Argentina y la frase demoledora de Pepe Villa: "Prefiero tener dignidad a..."

"Para una reunión se les envió pasajes a todos los consejeros, menos a los de San Juan. No nos mandaron nada, ni nos avisaron, no dijeron nada. Después lo otro, de ir a jugar a Tucumán y Formosa, donde no va nadie y son muchos kilómetros. Los de Buenos Aires tienen vuelos directos, nosotros no. Es un gasto enorme. Nosotros queríamos hacer un partido de local y uno de visitante, íbamos a jugar ante nuestro público una vez cada 15 días, por lo menos. Porque no nos sirve tener un equipo que esté jugando en otra provincia y que no lo ve nadie. Otra cosa, en la Selección Argentina nunca jugó Armoa Morel, nunca. Y por qué no jugó, y son cuestiones que yo me pregunto", expresó de antemano Villa.