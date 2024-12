Marcelo Gallardo, 'les pegó' a sus los jugadores tras los silbidos en el Monumental: qué dijo

Sorpresa Marcelo Gallardo pasa la escoba: la figura que no tendrá en cuenta para 2025

El 'Muñeco' se refirió al desempeño de sus jugadores y es consciente del nivel del equipo. "No jugamos como nos identifica", manifestó el entrenador más ganador de la historia de River. Además, tampoco ocultó su tremendo malestar durante los partidos cuando la idea que intenta inculcar no se ve plasmada dentro de la cancha. Ante eso, llegó a declarar: "Debemos ser más agresivos y tomar mejores decisiones".

Es que los fanáticos riverplatenses no esperaban este presente. Cuando se decidió interrumpir el contrato de Martín Demichelis y volver a contratar a Gallardo, los hinchas se ilusionaron por los gratos recuerdos de la etapa más exitosa de su historia. Sin embargo, pasan los partidos y el equipo no mejora, a pesar de haber hecho un mercado de pases muy importante.

Al término del enfrentamiento contra el Ciclón, el hincha de River manifestó abiertamente su enojo y silbó a los jugadores. El 'Muñeco' no hizo oídos sordos ante la situación y tampoco gambeteó la pregunta en la conferencia de prensa. Es más, lejos de esquivarla, dejó una frase muy contundente que parece ser un mensaje para sus propios jugadores, de cara al futuro inmediato.

Marcelo, fiel a su estilo, fue terminante con sus declaraciones. Durante la rueda de prensa fue consultado por los chiflidos y Gallardo contestó: "El que no esté para aceptar el momento incómodo, no puede estar". De esta manera, entendió las críticas de los hinchas por el presente futbolístico del equipo que no dio la talla en los partidos claves.

En cuanto a los fanáticos que colmaron el Estadio Monumental, el entrenador expresó: "La gente tiene claramente la posibilidad de manejar su descontento, así que hay que aceptar cuando pasan esas cosas. Hay una exigencia muy marcada en este club y claramente no estamos en la posición que queremos todos, entonces el descontento se entiende. Hay que respetarlos".

Sobre la clara irregularidad que muestra el equipo dentro del campo de juego, el 'Muñeco' declaró: "En este tiempo no pudimos ser del todo continuos en el juego. La realidad es la que se ve, no hay que mentirle a la gente. No podemos desconocer lo que estamos atravesando. Perdimos puntos difíciles de comprender, pero esto es fútbol y hay que aceptarlo".

Luego como conclusión del partido, el técnico que consiguió 14 títulos en el Millonario completó: "Nos cuesta mucho, como todo este fin de año. Hay que aceptarlo, no quiero ser reiterativo pero tenemos que ganar el domingo y asegurar la Copa Libertadores para el próximo año y esperar el final de año con otra expectativa".

Para cerrar la conferencia de prensa, Gallardo se refirió al sorteo del Mundial de Clubes que se realizará en junio de 2025. "Vamos a estar expectantes, es una de las grandes competencias que va a haber en el año porque es a nivel mundial, vamos a ser privilegiados de estar en esa competencia", sostuvo.

