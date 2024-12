Mano a mano con Agustín Ladstatter: el pibe de la Villa San Patricio de año soñado en San Lorenzo y la Selección

"Este año fue una locura, la verdad que nunca me imaginé que todo sucediera tan rápido", le comentó Agustín a Tiempo de San Juan. El fútbol, ese sueño que lo llevó desde su San Patricio natal hasta la pensión de San Lorenzo cuando tenía apenas 13 años, parece estar dándole todo lo que había anhelado. Y aunque el camino no fue sencillo, con un sueño frustrado en River, donde estuvo un tiempo y tuvo que dejar Núñez por falta de pensión, a base de perseverancia hoy se encuentra en la órbita del primer equipo del “Ciclón”.

gendarme.jpg

A sus 19 años, el habilidoso volante ofensivo no sólo se destacó en la Reserva, sino que también fue convocado al banco de Primera en al menos cinco partidos, de la mano del entrenador Miguel Ángel Russo. Con la firma de su contrato profesional, la puerta del futuro se abrió de par en par. "Me lo comunicaron después de un partido con Huracán. Fue un partido difícil, pero a mí me había ido muy bien, y ahí arrancaron las negociaciones. La verdad que no lo esperaba, pero obviamente fue un logro muy importante", contó el pibe, cuya cláusula de rescisión fue fijada en 20 millones de euros, una cifra que no le quita el sueño, como él mismo asegura. "No trato de darle importancia a eso. Lo importante es lo que pasa en la cancha y en el día a día, después veremos cómo siguen las cosas", expresó con una sonrisa.

WhatsApp Image 2024-12-24 at 17.33.13 (1).jpeg Agustín, junto a su pareja Dalma y su pequeño Valentín.

Tras la Copa Proyección, Agustín volvió a sus pagos, a San Juan, donde disfruta de su familia y amigos, y se toma un respiro antes de enfrentar su primera pretemporada con la Primera de San Lorenzo. "Es raro estar lejos de la familia, pero siempre fue lo que quise. Y ahora, cuando vuelvo, los disfruto más que nunca", dijo mientras recordó su infancia en la Villa. "Es algo muy lindo cuando los chicos de acá, los nenes, me vienen a visitar, se vuelven locos", comentó con una sonrisa de complicidad. "Es la vida que me tocó, y no la cambiaría por nada".

En noviembre pasado, Ladstatter fue citado a la Selección Argentina Sub20 por Javier Mascherano para disputar dos amistosos contra Bolivia, de cara al Sudamericano que se disputará en Perú entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2025. Allí compartió equipo con las dos joyas de River, Mastantuono y Echeverrí.

WhatsApp Image 2024-12-24 at 17.33.13 (2).jpeg

Sobre su futuro cercano, Agustín tiene claro lo que quiere: "El objetivo del año que viene es debutar en Primera, sin dudas". Y, para eso, la pretemporada será clave. Los jugadores de San Lorenzo arrancarán el 2 de enero, con concentración en Cardales por pedido de Russo, quien busca que el equipo se enfoque al máximo. Además, el Ciclón tiene una exigente serie de amistosos en Uruguay, donde enfrentará a grandes rivales como Nacional, Peñarol e Independiente del Valle de Ecuador, como preparación para el inicio del campeonato.

"Es un desafío muy grande, pero estoy preparado", aseguró Agustín, quien está listo para dar el siguiente paso en su carrera. Con la mente puesta en los entrenamientos, los partidos y su debut en Primera, el crack chimbero sigue construyendo su historia, esa que comenzó en un barrio humilde y hoy, con esfuerzo y talento, lo tiene entre los grandes del fútbol argentino.