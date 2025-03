Mano dura de Fernando Gago: no convocó a Palacios tras el faltazo al entrenamiento

La situación de Palacios es diferente. El peso del castigo muestra que la indisciplina fue mayor que aquella del capitán, ya que el chileno directamente se ausentó a un entrenamiento. El motivo habría sido que sufrió un accidente automovilístico en su camino al aeropuerto que le impidió llegar a tomarse el avión.

Además, durante el fin de semana en su país publicó fotos en la fiesta Bresh en Santiago de Chile, junto a Ayrton Costa y al cantante argentino Dillom. Si bien esto no es un desacato a las órdenes del cuerpo técnico, sí es un descuido que se suma a su faltazo y a aquella aparición junto a la barra brava de Colo-Colo.

"Cuando sos jugador de Boca, lo sos las 24 horas", dijo alguna vez Guillermo Barros Schelotto cuando tuvo que separar a Ricardo Centurión, allá por 2016. Y justamente ese es uno de los reproches que cae sobre el futbolista de 24 años, llegado al club en el último mercado de pases.

Aunque no hubo comunicación oficial por parte del club, y habrá que ver si Gago hace referencia a su situación en la conferencia postpartido en Rosario, se cree que la sanción comienza y termina en esta no convocatoria para jugar ante Newell's y que estaría nuevamente en consideración para el partido ante Barracas Central de la próxima semana. Que vuelva a ser titular o no ya es otra cuestión.

Fuente: TyC Sports