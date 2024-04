Luto Molina, el gran mentor y capitán del barco de Juventud Zondina

Juventud Zondina está puntero con 27 puntos; ganó los 9 partidos que le tocó disputar

Molina, quien está al frente del equipo desde la mitad del año pasado, comentó que la clave pasa por el rendimiento colectivo: "Tenemos un gran plantel y el nivel es parejo, es por eso también que se les hace difícil ganarnos. Acá la figura es el equipo. El plantel tiene experiencia y estamos haciendo algo histórico, sé que por ahora no hemos logrado nada, pero estamos haciendo una buena campaña, no hay que relajarse".

El enganche del equipo es sanjuanino, pero estuvo un tiempo en la cantera de Gimnasia de La Plata. Allí terminó de formarse como jugador y regresó a su tierra natal para lucirse con la camiseta de zondina. Especial y un distinto.

"A Fran lo conozco de niño. Lo dirigí cuando tenía 14 años en los Juegos Evita y fuimos campeones. Es un chico que se destaca, tiene un presente y un futuro brillante. Lo ayuda mucho que tenga compañeros de experiencia y porque eso hace que se convierta en figura siempre", aseguró Molina.

MOLINA, EL GRAN MENTOR DEL ESTINO DE ZONDINA: UN ANALISTA Y DE CONSEJERO A SUS AMIGOS DEL FÚTBOL

El presente de Tricolor no se construyó solo. A pesar del buen plantel, hay una cabeza pensante que hace que la máquina funcione. Alfredo "Luto" Molina es sin duda la cuota especial del conjunto.

"Soy un analista de los rivales. Les saco las virtudes, defectos y ningún rival es fácil, no importa si está último, primero o a mitad de tabla. Uno sigue creciendo en este compromiso. No es fácil, averiguo todo, siempre estoy preguntando algo diferente. Lo consulto con los que tienen más experiencia, no me quedo sólo con lo que aprendí. Tengo muchos amigos consejeros del fútbol que son técnicos o ex jugadores que siguen el presente de zondina y tomo lo que me dicen para crecer"

JUVENTUD ZONDINA, EL PUNTERO DE LA LIGA SANJUANINA