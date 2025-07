Luis Ventura, víctima de una brutal agresión mientras dirigía a Victoriano Arenas: qué dijo

Minutos después, en comunicación con el programa Infama, por América TV, buscó llevar tranquilidad pese a las inquietantes imágenes.

“Me pegaron de costado, medio de trás, tengo la cabeza hinchadísima. Creo que llevaron a uno o dos muchachos de Victoriano en ambulancia. Yo decidí irme, porque quería ir al Martín Fierro, pero me di cuenta de que no estoy en condiciones”, reveló, confirmando que no participará de la ceremonia del Martín Fierro de Radio.

“Puntos no sé si voy a necesitar, tengo todo inflamado, lo más probable es que me tengan que drenar. Nos masacraron”, insistió. “Es el mismo tiempo que nos agredió la última vez, en el año 2018. Liberaron la puerta y nos persiguió la gente de afuera”, denunció.

ASÍ TERMINÓ EL PARTIDO ENTRE CENTRAL BALLESTER Y VICTORIANO ARENAS



Luis Ventura, DT del CAVA, fue agredido y tuvo que ser asistido.



Samuel Córdoba

“Hay lugares en los que no se puede seguir. Hubo un arbitraje tendencioso, el juez da siete minutos de descuento, después da más, y nos empatan en ese momento”, amplió sobre el origen del conflicto.

El partido corresponde a la fecha 19 del Grupo B de la Primera C, se disputó en José León Suárez y era vital para la parte baja de la zona. Arenas se imponía 2-1, llegó la igualdad y, luego, la catarata de agresiones.

Ventura debía abrir la ceremonia del Martín Fierro de Radio e iba a entregar varios premios (en la ceremonia va a haber dos estatuillas de oro y una de platino). En consecuencia, será reemplazado por otro miembro de APTRA.

El periodista fue futbolista: jugó en las Inferiores de Lanús, llegó a entrenarse con Primera y luego pasó a Victoriano Arenas, en un vínculo que se hizo eterno, más allá de su amor por el Granate.

En paralelo a su tarea como periodista, dirigió El Porvenir, Claypole y Arenas, su segundo hogar. Es que no es solo DT: es un poco psicólogo, consigue elementos de trabajo y comida para los jugadores... Está en todos los detalles.

FUENTE: Infobae