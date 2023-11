Luis Tonelotto habló de la sorpresiva salida de Monasterio y la chance de tomar el cargo

"Me sorprendió lo de César. Creo que se merecía una oportunidad más, pero sinceramente no sé lo que pasó. Yo estoy metido aquí en Gimnasia de Concepción y el domingo nos jugamos el descenso contra Liniers. En lo personal quiero continuar en el Federal A, quiero seguir aprendiendo para cuando me toque, esté bien preparado. Ahora no hay chances, nadie me habló y tampoco es el momento", aseguró el ex delantero del ascenso 2007.

Tonelotto ve la posibilidad, pero siente que aún no es el momento, por más que el hincha lo pida para reemplazar a Monasterio: "Para llegar a San Martín hay que prepararse bien, es un club muy grande y sé que algún día me tocará".

En cuanto a cómo continuarán las cosas en el club, el plantel seguiá con la misma estructura hasta el 15 de diciembre. Luego de eso, hay que ver el plantel que se queda, teniendo en cuenta que finalizarán todos los contratos. Alexis Vega y el sanjuanino Nicolás Pelaitay son los únicos con contrato vigente hasta 2024 con el club, en tanto el resto -y por el momento-... se iría.

Jugadores-Monasterio: el quiebre que terminó con la inesperada salida del DT

En principio, se habla de un quiebre en la relación entre cuerpo técnico y jugadores, lo que llevó a que el hilo se cortara con la reciente eliminación del Reducido. Aparentemente, el vínculo y la comunicación estaba desgastada desde hace tiempo, sobre todo con quienes acompañaban al ex arquero en la conducción del equipo profesional.

César Monasterio sacó buenos números como entrenador, logró una clasificación histórica a los cuartos de final de la Copa Argentina y peleó hasta donde pudo con el Reducido, con un plantel que no armó (asumió en marzo pasado). Sin embargo, el haber culminado la temporada hizo encender la mecha para que la bomba finalmente explotara.