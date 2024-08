Lucas Acosta y cómo se siente hacer tu primer gol con el club de tus amores

"Son muchas las sensaciones que uno tiene. Por ahí deseas tanto que llegue ese primer gol... pero la verdad es que estoy muy feliz y disfrutando el momento. Tuve una antes que me quedó para la derecha, y no fue. Pero por suerte esa jugada no quedó en mi cabeza, porque era peor, y me dije que lo importante era tratar de hacer el gol, ganar el partido. Después llegó el gol, que fue en el último minuto. Por dentro decía ´qué lindo´, pero seguía enfocado y concentrado en el partido, obvio", comentó el protagonista a Tiempo de San Juan.

Lucas ingresó al partido desde el banco de suplentes, cuando ya se habían disputado 25 minutos del complemento. Y lo hizo con una particularidad: en la tribuna no había nadie de su familia. Su papá estaba de viaje por trabajo, lo mismo que su hermana, y su mamá se encontraba cuidando a su abuelo enfermo. Aunque se tomó con humor aquella situación y bromeó que por cábala no volverán a Concepción, no dudó en poner a su familia como responsable de todos sus logros: "Ellos siempre están presentes y felices por todo lo que me pasa. El esfuerzo que ellos hicieron y siguen haciendo por mí es muy grande, y devolvérselo así, con esta alegría, me satisface mucho".

Detrás de todo proceso o desarrollo de cualquier deportista hay sacrificios y el pibe de San Martín los tiene muy marcados. Como el cambiar dos veces de colegio por los horarios de entrenamiento, resignar cumpleaños y juntadas con amigos y hasta dormir en el auto de su mamá a la espera del inicio de las prácticas. "Cuando vivía en Angaco me venía a la ciudad con mi mamá, que era preceptora en una escuela. Desde las 7 de la mañana hacía tiempo en su auto hasta la hora del entrenamiento, que era 9.30. Dormía un par de horas adentro del auto y desayunaba algo en el camino antes de llegar a la práctica. Y si no me venía con mi mamá, lo hacía en bondi. Ahora gracias a Dios tengo la oportunidad de vivir en la ciudad, y puedo descansar bien", contó.

"Mi referente es Sebastián González. Me gusta mucho su estilo de juego y lo observo mucho".

El volante integra el club de Concepción desde sus 11 años. Con 16 años ya entrenaba con el plantel profesional, bajo las órdenes de "Luigi" Villalba, y se convertía en el futbolista más chico del plantel. Esa oportunidad le llegó cuando integraba el plantel de Séptima División y venía de consagrarse campeón del torneo local. En abril del año pasado tuvo su debut en la Primera Nacional de la mano de César Monasterio, y ahora, con 19 años, llegó a su primer tanto en la segunda categoría del fútbol argentino.

"Yo empecé en el fútbol con 5 años, siempre dije que quería ser futbolista. Jugaba en la unión vecinal de mi barrio y el entrenador me dijo que tenía condiciones, entonces habló con mi papá y me llevaron a San Martín con 11 años. Por eso sufro como un hincha, hasta cuando estoy en el banco de suplentes. Siempre apoyando a mis compañeros y deseando lo mejor, tratando de ayudar desde donde me toque, con la ilusión de tratar de lograr el ascenso, que sería soñado. Pero bueno, partido a partido, paso a paso", sentenció Lucas.